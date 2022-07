Narcisa Suciu, la un pas de moarte în aeroportul din Cluj. „Erau șanse să nu mai fiu” Prin ce a trecut artista

Narcisa Suciu a avut un concert în Baia Mare, a mers cu mașina la aeroport din Cluj și l-a scurt timp i s-a făcut rău. Artista avea și alt eveniment, dar problemele sale de sănătate s-au agravat și a fost operată de urgență.

„Am avut cântare lângă Baia Mare și de acolo am venit la București pentru că a fost festivalul de Folk de la Chitila, am cântat în Baia Mare sâmbătă, la Chitila Duminică. Sâmbătă noapte am început să mă simt rău, duminică dimineața m-am simțit foarte rău, am vomat, am avut frisoane, mi-a fost foarte rău”, a povestit Narcisa Suciu, într-un video postat pe Facebook.

Narcisa Suciu a declarat că a încercat să tragă de ea pentru a susține concertul, dar că a ajuns pe masa de operație.

„Am plecat cu o mașină de la Baia Mare, cu fratele meu, spre Cluj unde aveam bilet să zbor la București, am vomat în mașină, am ajuns în Cluj, am vomat și acolo în aeroport. Din fericire, m-am întâlnit acolo cu Mihai Mitoșeru, m-a ajutat să mă târăsc pe acolo prin aeroport și îi mulțumesc tare mult, nu știam ce am, doar că mi-era foarte rău. În avion, am primit o pastilă de la stewardeză, era o pastilă de rău de mișcare, am adormit.

Narcisa Suciu, operată de urgență

În Chitila am ajuns la o cameră pe care o aveam lângă cântare. Acolo am primit ajutor de la o asistentă, niște injecții, pastile, am adormit și m-am trezit pe seară, dar nu am crezut că pot să cânt. Până la urmă am zis că o să mă duc să cânt totuși vreo trei piese.

Una peste alta, luni am ajuns la spital, nu mai puteam, am ajuns la un spital despre care știam că are cameră de gardă, mi-au luat analizele, am făcut CT și după a venit un domn, un chirurg care mi-a spus că ar trebui să intrăm în operație acum, că e urgență de grad 0, în cazul în care mă grăbesc s-ar putea să nu iasă și dacă nu mă grăbesc s-ar putea să fie prea târziu”, a mai relatat artista.

Vedeta a crezut că este sfârșitul ei și că nici medicii nu o mai pot salva.

„Aveam un apendice perforat, explodat, practic tot abdomenul meu era un puroi. M-am trezit din operație, mi-au zis oamenii că operația că a fost foarte… urâtă, că erau șanse să nu mai fiu, că a durat vreo 4 ore și că începem tratamentul. Așa că în ultimele zece zile am fost în spital. Există însă premise să merg acasă, analizele mele arată mai bine, am început să prind culoare în obraz, în condițiile în care, practic, lunea trecută… murisem. Am fost în septicemie. După operație, analizele mele arătau foarte rău, indicele de septicemie era foarte mare – asta marți dimineața, după operație. Miercuri, deja valoarea asta se înjumătățise, joi tot așa, dar cred că am băut pe venă litri de antibiotice, plus calmante și antiinflamatoare, branule peste tot”, a mai povestit artista.