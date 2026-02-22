Narcisa Iorga îl face praf pe Siegfried Mureșan pe tema pensiilor speciale: „O trompetă dezacordată a lui Ilie Bolojan”

O postare despre tăierea pensiilor speciale a declanșat o dispută publică tăioasă între fosta membră CNA, Narcisa Iorga, și europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan.

Acuzat de „amnezie” politică, servilism și cenzură, Mureșan a fost taxat dur pentru că a ignorat rolul lui Emil Boc în istoria tăierii pensiilor speciale, atribuindu-i toate meritele actualului premier, Ilie Bolojan.

Scânteia scandalului a fost aprinsă de o postare a europarlamentarului Siegfried Mureșan, în care acesta afirma: „Important de reținut: pensiile speciale au fost tăiate DOAR după ce Ilie Bolojan a ajuns prim-ministru.”

Cuvântul „doar” a provocat reacția imediată a Narcisei Iorga, care i-a reamintit acestuia că primul premier care a tăiat pensiile speciale a fost Emil Boc, în 2010. Mai mult, Iorga a subliniat ironia situației, amintind că ascensiunea politică a lui Mureșan (la Bruxelles și în PDL) s-a bazat masiv tocmai pe susținerea primită în trecut de la Emil Boc și Traian Băsescu.

Iorga l-a catalogat pe Mureșan drept un fost „roboțel cu față umană” care acum a devenit „o trompetă dezacordată a lui Ilie Bolojan”, acuzându-l totodată că i-a ascuns comentariul incomod de pe pagină – un gest pe care l-a numit „rușinos și grav” pentru un lider format în spirit creștin-democrat european.

Siegfried Mureșan a intervenit direct la postarea Narcisei Iorga pentru a se apăra, solicitându-i să corecteze textul și negând că i-ar fi cenzurat opinia:

„Comentariul dumneavoastră (...) nu a fost șters și nici ascuns. Dacă ar fi fost ascuns, nu ar mai fi putut fi văzut de nimeni. (...) În ceea ce privește mesajul postării, am arătat că discuțiile din ultimii ani referitoare la pensiile speciale s-au concretizat cu o decizie doar în timpul guvernării Bolojan. Am considerat necesar acest mesaj deoarece mulți politicieni încearcă să își aroge merite (...) deși ele nu le aparțin.”

Replica Narcisei Iorga nu s-a lăsat așteptată, aceasta explicându-i europarlamentarului cum funcționează de fapt algoritmul Facebook pentru comentariile ascunse (care devin invizibile pentru publicul larg, rămânând vizibile doar pentru autor și prietenii săi).

Iorga a refuzat să dea înapoi, lansând un ultim atac ironic la adresa caracterului politicianului:

„Prea arzătoarea dorință de a linguși vă întunecă memoria. (...) Flexibilitatea coloanei dvs. este reflectată din plin în postările pe care le faceți. Mult succes în continuare! Să ajungeți să conduceți Comisia Europeană, căci apreciez că aveți toate calitățile solicitate, în conformitate cu noile standarde de moralitate.”