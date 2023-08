Mykonos, locul unde bogătașii dau 150 euro pentru un șezlong, se prăbușește! Probleme uriașe în Paradisul Miliardarilor

Raphael Kontos, un expert în domeniu, menționează că Mykonos este copleșită de construcții excesive, unele dintre ele fiind ilegale. Kontos a subliniat și problemele legate de resursele de apă ale insulei, care sunt pe punctul de epuizare. „Pompează toată apa din sol, iar acum apa mării vine din pământ. În viitorul apropiat, majoritatea fântânilor insulei nu vor avea apă potabilă, ci apă sărată”, spune Kontos.

Pe lângă aceste provocări ecologice, insula se confruntă și cu probleme de natură economică și socială. George Stroumboulis, autorul unui popular podcast economic, subliniază faptul că, deși prețurile au crescut semnificativ, calitatea serviciilor oferite nu s-a îmbunătățit în mod corespunzător.

Raphael Kontos: Mykonos are foarte mulți bani, ceea ce atrage nu neapărat cele mai bune persoane. Pentru că combinația dintre noapte și bani atrage mulți indivizi care nu caută servicii cum ar trebui, așa cum era obișnuit în Mykonos.

George Stroumboulis: Exact. Am citit ieri că Grecia este în plin avânt turistic. Am aterizat aici la sfârșitul lui mai, nu-i așa? Aeroportul era plin. Toate hotelurile erau rezervate. Hotelul la care stăm a costat de trei ori mai mult decât în mod normal. Și abia intrăm în august. Este nebunie. Dar am citit că rezervările pentru Mykonos de anul acesta sunt mai scăzute decât se aștepta.