Social Muzeul Naţional de Artă al României, proiecții despre cele mai apreciate genii din istoria artei







Muzeul Naţional de Artă al României va prezenta documentare despre Van Gogh, Vermeer, Klimt, Rafael, Tițian, Jeff Koons, Bernini și Pissaro, în proiectii lunare din martie până în decembrie.

Proiecţii lunare de filme documentare de artă vor avea loc, din martie până în decembrie, în Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României (intrarea Str. Ştirbei Vodă nr. 1).

Muzeul Naţional de Artă al României prezintă documentare cu subtitrare în limba română

Biletele se pot achiziţiona online pe www.happycinema.ro, la preţul de 30 lei. Filmele sunt în limba engleză, cu subtitrare în limba română.

„Suntem încântaţi de colaborarea cu Muzeul Naţional de Artă al României ce aduce împreună două domenii culturale distincte, dar complementare. Dorim să oferim publicului nostru oportunitatea de a experimenta şi aprecia mai profund arta cinematografică şi arta vizuală”, declară Ecaterina Mateescu, administrator Happy Cinema.

„Filmul de artă este un produs cultural complementar înţelegerii operelor de artă. Oferim publicului o ocazie de a viziona producţii de mare calitate artistică într-un program pe toată durata acestui an. Dorim să facem din Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României şi un spaţiu al filmelor de artă de excepţie”, declară Călin Stegerean, director general Muzeul Naţional de Artă al României.

Sursa foto: Facebook

Programul acestor proiecţii este următorul:

Titian. The empire of color (2022, 53 min.), vineri 15 martie, ora 19.00

Jeff Koons. A Private Portrait (2023, 80 min.), vineri 5 aprilie, ora 19.00

Easter in Art (2023, 80 min.), vineri 26 aprilie, ora 19.00

Munch. Love, ghosts and lady-vampires (2022, 90 min.), vineri 10 mai, ora 19.00

Borromini and Bernini. A Challenge for Perfection (2023, 102 min.), vineri 7 iunie, ora 19.00

Vermeer The Greatest Exhibiton (2023, 90 min.), vineri 19 iulie, ora 19.00

Exhibition on Screen: Klimt and The Kiss (2023, 90 min.), vineri 9 august, ora 19.00

Exhibition On Screen: Pissarro: Father of Impressionism (2022, 90 min.), vineri 20 septembrie

Exhibition On Screen: The Danish Collector - Delacroix To Gauguin (2021, 90 min.), vineri 4 octombrie

Sunflowers. The mystery of Van Gogh’s greatest artworks (2022, 85 min.), vineri 15 noiembrie, ora 19.00

Exhibition on Screen: Raphael Revealed (2020, 90 min.), vineri 6 decembrie, ora 19.00

Participanţii vor avea ocazia să vizioneze filme documentare despre renumiţi pictori din arta plastică internaţională.

„Titian. The Empire of Color”documentează viaţa unui artist inovator, devenit pictorul oficial al Republicii veneţiene.

Jeff Koons. A Private Portrai este o incursiune în universul de creaţie al lui Jeff Koons, considerat unul dintre cei mai influenţi, populari şi disputaţi artişti de artă contemporană.

"Easter in Art este o călătorie din Europa până la Ierusalim în care gazda, Tim Marlow, examinează modul în care povestea creştină a Paştelui a fost reprezentată artistic, de la începuturile creştinismului până în zilele noastre.

Munch. Love, ghosts and lady-vampires explorează viaţa şi lucrările celebrului artist norvegian Edvard Munch, ilustrând fascinaţia sa pentru simbolurile puternice.

Borromini and Bernini: A Challenge for Perfection) prezintă rivalitatea dintre Francesco Borromini şi Gian Lorenzo Bernini, cei mai mari arhitecţi ai epocii baroce.

Vermeer:The Greatest Exhibiton porneşte de la o expoziţie care adună capodoperele lui Vermeer la Muzeul Rijksmuseum. Directorul muzeului şi curatorii oferă un tur privat, împărtăşind noi cercetări despre procesul artistic al lui Vermeer.

Exhibition on Screen: Klimt and The Kiss analizează calităţile care au transformat „Sărutul” de Gustav Klimt într-una dintre cele mai recunoscute şi reproduse picturi din lume.

Exhibition On Screen: Pissarro: Father of Impressionism explorează biografia captivantă şi creaţia lui Camille Pissarro.

Exhibition On Screen: The Danish Collector-Delacroix To Gauguin ilustrează povestea colecţionarului vizionar Wilhelm Hansen.

Sunflowers. The mystery of Van Gogh’s greatest artworks include interviuri ale unor curatori şi experţi în artă despre seria de picturi tematice cu floarea-soarelui create de Vincent van Gogh.

Exhibition on Screen: Raphael Revealed se concentrează în jurul unuia dintre cei mai mari artişti ai Renaşterii, potrivit MNAR.