Muzeul Holocaustului din Israel a cerut SUA să nu sancționeze unul dintre apropiații lui Putin: „A contribuit la cauze demne de mai bine de un deceniu”

Dani Dayan, președintele muzeului Yad Vashem, a semnat o scrisoare comună adresată lui Tom Nides, ambasadorul SUA în Israel, în care spunea că Abramovici este „al doilea cel mai mare donator privat” al muzeului, conform punctului de vânzare.

Scrisoarea a fost datată cu 6 februarie, potrivit The Times, cu mai puțin de trei săptămâni înainte ca președintele rus Vladimir Putin să declare un atac asupra Ucrainei, dar după ce a apărut știrea că SUA elaborează o listă de ținte de sancționat ca răspuns la o potențială agresiune din partea Moscovei.

De joi dimineață, Abramovici, un miliardar israeliano-rus cu legături politice strânse cu Putin, nu a fost inclus pe lista oligarhilor vizați de sancțiunile occidentale. Cu toate acestea, se pare că oligarhul a încercat să vândă echipa engleză din Premier League Chelsea FC și proprietățile din Londra înainte de o posibilă nouă tranșă de sancțiuni financiare care îl vizează.

Scrisoarea îl lăuda pe Abramovici pentru ceea ce The Times a descris drept „investiții, filantropie și contribuții semnificative în Israel”. De asemenea, a spus că sancționarea lui Abramovici ar fi nedreaptă și ar avea un impact negativ asupra Israelului și a lumii evreiești, a raportat The Times.

Susținerea oferită lui Abramovici

„Domnul Abramovici a contribuit la cauze demne de mai bine de un deceniu”, a spus Dayan în scrisoare, potrivit The Washington Post. „Din câte știu eu, domnul Abramovici nu are nicio legătură cu domnul Putin”. Nu este clar cum a evaluat Dayn relația lui Abramovici cu liderul rus. Abramovici a fost unul dintre primii susținători ai lui Putin, când acesta din urmă a ajuns la putere la sfârșitul anilor 1990. El l-a recomandat pe Putin președintelui de atunci Boris Elțin și chiar i-a cumpărat un iaht de 50 de milioane de dolari, a raportat The Guardian în 2018.

Abramovici, care deține 13,5 miliarde de dolari conform indicelui Bloomberg Billionaires, a donat peste 500 de milioane de dolari cauzelor israeliene și evreiești. La două săptămâni după ce scrisoarea a fost trimisă, el a făcut o „donație de opt cifre” muzeului Yad Vashem, potrivit Business Insider.

Pe 22 februarie, Yad Vashem a anunțat că intră într-un „parteneriat strategic” cu Abramovici care va „extinde și susține activitățile de cercetare ale lui Yad Vashem, într-un moment în care denaturarea, negarea și politizarea Holocaustului cresc alarmant la nivel mondial”. Yad Vashem nu a răspuns solicitării de comentarii a Business Insider. Ca răspuns la invazia Ucrainei, SUA și alte țări occidentale au lovit economia Rusiei prin impunerea de sancțiuni grele care i-au vizat și pe oligarhii din cercul interior al lui Putin.