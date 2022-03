Anunț pentru iubitorii de fotbal. Roman Abramovici s-a decis. Anunțul este oficial

Miliardarul Roman Abramovici și-a anunțat intenția de a renunța și de a vinde Chelsea Londra, prin intermediul unuii comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului de fotbal. El a precizat că vânzarea nu se va face la urgență, ci va urma procedurile normale în astfel de cazuri.

„Așa cum am mai declarat, am luat întotdeauna decizii având în vedere interesul superior al clubului. Prin urmare, în situația actuală, am luat decizia de a vinde clubul, deoarece cred că acest lucru este în interesul clubului, al fanilor, al angajaților, precum și al sponsorilor și partenerilor clubului. Vânzarea clubului nu va fi făcută pe repede înainte, ci va urma un proces corespunzător”, se arată în comunicatul semnat de Roman Abramovici.

Potrivit sursei citate, profitul obținut din vânzare va fi donat, prin intermediul unei fundații caritabile victimelor războiului din Ucraina.

„Pentru mine nu a fost niciodată vorba de afaceri sau de bani, ci de pasiune pură pentru joc și pentru club. Mai mult, am instruit echipa mea să înființeze o fundație caritabilă prin intermediul căreia toate veniturile nete obținute din vânzare vor fi donate. Fundația va lucra în beneficiul tuturor victimelor războiului din Ucraina. Aceasta include furnizarea de fonduri critice pentru nevoile urgente și imediate ale victimelor, precum și sprijinirea activității de recuperare pe termen lung”, se mai arată în documentul citat.

Abramovici spune că îi este greu

Oligarhul rus a ținut să sublinieze că a luat această decizie de a vinde, foarte greu. Dar, a precizat, acesta este cel mai bun lucru pentru club. El și-a exprimat speranța că va fi lăsat să viziteze sediul lui Chelsea, pe Stamford Bridge pentru a-și lua rămas bun de la jucători.

„Vă rog să știți că a fost o decizie incredibil de dificilă de luat și mă doare să mă despart de club în acest mod. Cu toate acestea, cred că acest lucru este în interesul clubului. Sper că voi putea vizita Stamford Bridge pentru ultima dată pentru a-mi lua rămas bun. A fost un privilegiu să fac parte din Chelsea FC și sunt mândru de toate realizările noastre comune. Chelsea Football Club și suporterii săi vor fi mereu în inima mea”, a încheiat oligarhul rus.

De altfel, Abramovici a încredințat adminsitrarea clubului către cei care se ocupă și de fundația sa. Decizia a fost luată imediat după declanțarea invaziei din Ucraina.

Cine ar putea fi viitorul proprietar al lui Chelsea

Cu puțin timp înainte de declarația lui Roman Abramovici, miliardarul Hansjorg Wyss a declarat publicației elvețiene Blick că i s-a oferit șansa de a cumpăra clubul din vestul Londrei.

Wyss a declarat că Abramovici a vrut „să scape rapid de Chelsea” ca să scape de posibilele sancțiuni pe care Parlamentul Marii Britanii le-ar putea adopta împotriva sa.

Abramovici, în vârstă de 55 de ani, este cunoscut ca un apropiat al lui Vladimir Putin, deși a negat acest lucru în mai multe rânduri. Abramovici a cumpărat Chelsea în anul 2003.