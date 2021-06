Bogdan Țurcanu ve veni în postul de Head of Marketing. În această poziție, el va gestiona alinierea strategică a tuturor funcțiunilor interne în vederea promovării show-urilor PRO TV și a implementării proiectelor de marketing și comunicare împreună cu echipa sa, în strânsă colaborare cu Lucia Antal, Head of Research and Development și cu Vasile Alboiu, Creative Director.