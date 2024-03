Justitie Murgoci Luca Aurelian Marian, judecător la Curtea de Apel București, a murit







Murgoci Luca Aurelian Marian, judecător la Curtea de Apel București și vicepresedinte al Asociatiei Magistratilor din Romania (AMR), a murit. Magistratul nu împlinise 40 de ani.

Murgoci Luca Aurelian Marian a murit

O veste tragică a îndoliat comunitatea judiciară în dimineața zilei de vineri, 29 martie 2024. Judecătorul Aurelian-Marian, de la Curtea de Apel București, a murit.

Potrivit informațiilor disponibile, se pare că judecătorul Murgoci Luca Aurelian Marian ar fi suferit un accident vascular cerebral. Această tragedie a avut loc în condițiile în care magistratul nu ajunsese încă la vârsta de 40 de ani.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat decesul judecătorului Murgoci Luca Aurelian Marian.

„Consiliul Superior al Magistraturii își exprimă profundul regret pentru încetarea din viață a domnului MURGOCI LUCA AURELIAN MARIAN, judecător în cadrul Curții de Apel București, și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească”, a anunțat CSM.

Magistratul a fost și vicepreședinte al Asociației Magistraților din România (AMR)

Magistratul își desfășura activitatea la Curtea de Apel București începând din anul 2021, după ce anterior ocupase funcția de președinte al Judecătoriei Sectorului 5.

De asemenea, judecătorul Luca deținea și poziția de vicepreședinte al Asociației Magistraților din România (AMR).

Murgoci a murit. Sursa foto: Facebook.

Murgoci Luca Aurelian Marian, un etalon al profesioniștilor în drept

„De necrezut! Mungoci Luca , prietenul și unul dintre magistrații care mi-au deschis porțile Palatului de Justiție în anii studenției, a plecat dintre noi. Am petrecut nenumărate ore împreună în care am dezbătut probleme de drept și am învățat cum gândește un judecător.

Pentru mine a fost unul din reperele după care m-am ghidat în viața de jurist și am învățat de la el că în spatele dosarelor sunt de fapt oameni și nu simple spețe. Ce pot sa spun?! A plecat un etalon al profesioniștilor în drept, un om cald, plin de viață! A plecat un Judecător care privea oamenii și îi asculta, un judecător care avea timp pentru alții dar iată că pentru el nu a mai existat timp. Drum lin, Aurelian”, a scris avocatul Daniel Chifor pe social media.