Murăturile în saramură pot fi un adevărat medicament. Secretul unei rețete care îți dă energie







Murăturile în saramură ar trebui să nu lipsească din cămara niciunei gospodine pentru că sunt mult mai sănătoase și mai gustoase față de cele în oțet datorită modului de conservare.

Murăturile în saramură pot fi un adevărat medicament

Murăturile în saramură sunt mult mai sănătoase, iar principala diferență dintre cele două tipuri de murături este modul de preparare. Cele în oțet inhibă dezvoltarea bacteriilor care nu fac bine corpului, dar, din păcate, distruge bacteriile benefice.

Mai mult, experții spun că sunt o sursă bună de probiotice care pot ajuta la îmbunătățirea digestiei, întărirea sistemului imunitar și la reducerea riscului de boli cronice. Printre acestea sunt bolile cardiovasculare, diabetul și cancerul. Iar murăturile în oțet au un conținut scăzut de probiotice.

Murăturile în saramură pot fi un adevărat medicament. Sursa foto: Pixabay

Sunt pline de vitamine și au un conținut redus de sodiu

Murăturile în saramură sunt cu adevărat o sursă bună de vitamine cum ar fi vitamina C, vitamina A, potasiu sau magneziu. De asemenea, au puține calorii, iar cei care țin dietă se pot bucura de această rețetă.

Studiile arată că persoanele care consumau murături în saramură în mod regulat aveau un risc mai scăzut de cancer de stomac. Un studiu efectuat în Italia arată că murăturile în saramură pot ajuta la îmbunătățirea funcției inimii.

Un alt studiu publicat în Journal of Agricultural and Food Chemistry arată că aceste murături conțin concentrații mari de vitamina C, vitamine B și antioxidanți, care previnmai multe boli.

Sursa foto: Pixabay

Cum se consumă murăturile în saramură

Acestea pot fi consumate ca atare sau ca garnitură la diverse mâncăruri cum ar fi friptura de pui sau de porc, pește sau în salata cu mai multe legume. Înainte de a le mânca este bine să le clătiți bine înainte pentru a elimina excesului de sare.

Nutriționiștii recomandă să mâncați aproximativ 100 de grame pe zi. Această cantitate este suficientă pentru a fi ferit de diverse boli. Murăturile în saramură vă mai pot ajuta la o digestie mai bună. Mâncând zilnic veți putea să vă mențineți greutatea dorită.

Legumele necesare pentru murăturile în saramură sunt: castraveții, gogonele, conopida, pepeni mici verzi, sfeclă roșie sau ardeii umpluți cu varză.