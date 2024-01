Munții Măcin, în topul preferințelor turiștilor. Frumusețile pe care poți să le vezi cu 6 lei

Sursa foto: Facebook

Munții Măcin adăpostesc balaurul dobrogean. O specie de șarpe, cel mai mare din România, care ajunge la 2,6 metri în lungime. De asemenea, lanțul muntos este situat pe calea de migrație Via Pontica, locul de unde pot fi observate an de an peste 30.000 de exemplare de păsări, din care peste 10.000 sunt răpitoare. Frumusețile munților atrag, an de an, tot mai mulți turiști.