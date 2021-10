Muntele Sinai și „Cele 10 porunci”: Dovezile care schimbă tot ce știam despre Biblie. Descoperirea specialiștilor este unică

Ryan Mauro, pasionat de istorie, a pornit în căutarea dovezilor că Exodul a avut loc cu adevărat. Potrivit Cărții Exodului din Biblie, profetul Moise îi conduce pe israeliți pe Muntele Sinai, care este învăluit de foc, fum și tunete. Se credea că muntele Sinai prezentat în Biblie corespunde cu muntele care se află în Peninsula Sinai din Egipt.

Însă, conform cercetărilor lui Mauro, nu numai că Muntele Sinai, așa cum este descris în Biblie, există cu adevărat, dar se află mai degrabă în Arabia Saudită decât în Egipt.

În documentarul „Finding the Mountain of Moses: the Real Mount Sinai in Saudi Arabia”, cercetătorul a avut acces la mai multe locuri istorice din țara din Orientul Mijlociu care coincid cu povestea lui Moise.

Sfântul munte Sinai al lui Moise e real. Noile descoperiri susțin că se află în Arabia Saudită

„Unul dintre principalele motive pentru care anumiți cercetători susțin că Exodul este un mit este faptul că în Muntele Sinai tradițional din Peninsula Sinai din Egipt au fost găsite puține sau deloc dovezi pentru ceea ce consemnează Biblia”, a declarat cercetătorul Ryan Mauro.

„Dar ce se întâmplă dacă acești cercetători au căutat de fapt în locul greșit? Uitați-vă în Peninsula Arabică și veți găsi dovezi incredibil de convingătoare care să se potrivească cu relatarea biblică”, s-a exprimat specialistul.

Ryan Mauro spune că adevăratul munte sfânt se află în provincia nord-vestică a Arabiei Saudite, iar teoria sa este susținută de mai multe dovezi. Biblia precizează că Dumnezeu a coborât pe Muntele Sinai sub forma unui foc, iar cercetătorul susține că a găsit vârfuri înnegrite în lanțul muntos Jabal al-Lawz, care ar susține această idee.

Pasaj terestru care confirmă despărțirea în două a Mării Roșii. Cercetătorul Ryan Mauro spune că a găsit stânca din care a țâșnit apă

În cartea sfântă, Moise desparte apele Mării Roșii pentru a scăpa de trupele egiptene care îl urmăreau. Cercetătorul suedez Dr. Lennart Moller a descoperit corali intriganți în formă de careu sub apă. El a cercetat, de asemenea, un pasaj terestru care face legătura între Egipt și Arabia Saudită.

Cercetătorul Mauro susține că a găsit în aceeași regiune stânca uriașă despicată descrisă în Biblie. „Credem că acest reper distinct ar putea fi stânca pe care Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să o lovească și din care a țâșnit apoi apă, asigurând în mod miraculos hrana populației israelite”, a mai spus cercetătorul.

Israeliții și închinarea la vițelul de aur: „Avem acest sit acoperit cu reprezentări ale unor oameni care se închinau la tauri și vaci”

De asemenea, el a găsit lângă ea și un sit de altar antic care ar putea fi locul celor 12 stâlpi biblici reprezentând cele 12 triburi ale lui Israel. Până în prezent au fost descoperiți nouă stâlpi.

„Aproape de munte, avem acest sit acoperit cu reprezentări ale unor oameni care se închinau la tauri și vaci. Și ceea ce este cu adevărat semnificativ este că aceste petroglife sunt izolate. Nu este ca și cum ar fi sculptate peste tot pe munte”, a precizat Mauro.

Această descoperire se potrivește cu incidentul biblic referitor la Vițelul de Aur, căruia israeliții au început să i se închine în absența lui Moise. Când acesta s-a întors, adoratorii idolului au fost uciși.

Și detalii ale unui cimitir au fost descoperite în același loc despre care cercetătorul Mauro susține că este adevăratul Munte Sinai.