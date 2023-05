Motivul pentru care Monica Davidescu nu a vrut să ia numele lui Aurelian Temișan, după căsătorie. Formează o familie de 26 de ani

Mulți s-au întrebat de ce Monica Davidescu nu a vrut să-i ia numele soțului, iar aceasta a explicat că, deși este de mult timp soția juratului de la „Te cunosc de undeva”, în acte poartă numele de domnișoară și sub această denumire își desfășoară cariera.

„În buletin sunt Monica Davidescu, pe scenă sunt Monica Davidescu, în viața de zi cu zi sunt Monica Davidescu, soția lui Aurelian Temișan. Nu am luat numele lui. Într-adevăr, 10 ani, pentru spectacolele de prezentare în barurile de noapte, am folosit apelativul Dora David”, a povestit Monica Davidescu.

Motivul pentru care Monica Davidescu nu și-a schimbat numele după căsătorie

Actrița a dezvăluit că a ales să-și păstreze numele de fată și pentru a-l mulțumi pe tatăl ei, care a vrut ca numele să-i fie dus mai departe, însă nu a avut un băiat. „Eu însă mi-am păstrat numele de scenă și în buletin și după căsătorie. El și-a păstrat numele. Asta și pentru că eu am vrut să duc mai departe numele tatălui meu care și-a dorit un băiat, dar nu a avut.

S-a prăpădit și am zis că eu o să merg mai departe cu Davidescu. Surorile mele și-au schimbat numele după soții lor. Fetița poartă numele amândurora: Temișan Davidescu Dora Maria”.

Cu toate acestea, ea spune că nu mereu e mulțumită de alegerea pe care a făcut-o în urmă cu două decenii, deoarece acum fiica lor se chinuie cu cele două nume pe care le are. „Nu știu dacă eu am făcut cel mai bine pentru că biata copilă atunci când completează un formular are de scris și nu îi încape niciodată numele în formularul respectiv. Asta este”.

Cu toate acestea, Monica Davidescu și Aurelian Temișan formează o echipă solidă atât în viața personală, cât și în cea profesională. De ceva timp, cei doi sunt parteneri de afaceri cu drepturi egale într-o companie de teatru și colaborează în organizarea diverselor spectacole, potrivit ego.ro.