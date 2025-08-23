International Moțiunea de cenzură, test major pentru François Bayrou și Guvernul francez







Prim-ministrul Franței, François Bayrou, va susține o conferință de presă luni, 25 August, la ora 16:00, a anunțat sâmbătă Matignon, în timp ce revenirea politică a Guvernului francez este amenințată de o moțiune de cenzură, potrivit francebleu.fr.

Prim-ministrul François Bayrou va susține o conferință de presă luni, 25 august, la ora 16:00, în contextul în care șeful Executivului se pregătește pentru un început politic foarte dificil, marcat de pregătirea bugetului pentru 2026 și de apelurile la blocarea țării pe 10 septembrie.

François Bayrou a fost amenințat cu o moțiune de cenzură încă de la depunerea orientărilor bugetare, la jumătatea lunii iulie, care prevăd economii de aproape 44 de miliarde de euro pentru anul viitor.

Premierul s-a pregătit pentru acest început politic în timpul unei mese cu Emmanuel Macronjoia trecută, la reședința prezidențială de vacanță din Fort Brégançon. Șeful statului și-a exprimat public sprijinul față de Bayrou , într-un interviu publicat de Paris Match. ”François Bayrou „este prietenul meu, companionul meu de călătorie. Are capacitatea de a conduce acest guvern,”, a declarat Macron.

Însă France Insoumise (LFI) a anunțat că va depune o moțiune de cenzură pe 23 septembrie, când vor fi reluate dezbaterile în Adunarea Națională. Celelalte partide de stânga, în special socialiștii, par dispuși să voteze în favoarea sa dacă propunerile lui François Bayrou nu evoluează.

În paralel cu pregătirea conferinței, liderul LFI, Jean-Luc Mélenchon, a făcut apel la transformarea apelurilor de blocare a țării pe 10 septembrie într-o grevă generală.

Guvernul, la rândul său, va relua luni negocierile cu partenerii sociali, inițial, apoi cu mișcările politice reprezentate în Parlament. Ministrul Muncii, Astrid Panosyan-Bouvet, va întâlni luni sindicatele și organizațiile patronale înainte de deschiderea negocierilor privind modernizarea pieței muncii și calitatea muncii, potrivit ministerului său.

Această negociere este a treia la care François Bayrou intenționează să invite partenerii social. În plus, mai mulți miniștri vor relua discuțiile cu grupurile parlamentare ale coaliției care susțin Guvernul și cu cele ale opoziției.