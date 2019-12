Datorită muncii acestui preot şi dragostei sale pentru a face o bucurie copiilor nevoiaşi, s-au putut strânge bani din donaţii, ce vor fi folosiţi pentru a oferi daruri copiilor.

Lista cu cei 6.000 de beneficiari pentru Crăciunul care se apropie este însă cea mai mare de până acum.

„I-am propus fiecărui donator să ofere contravaloarea unui pachet pe care l-am comandat la fabrică, pachetul conținând ghete de piele, o geacă groasă, pantaloni și o bluză groasă, un fes, un pachet de igienă și curățenie și un pachet alimentar, toate de bună calitate, și în acest fel donatorul devine un înger păzitor pentru un copil, un sărman, copilul care primește tot ceea ce are nevoie, să spunem, pentru a se simți om demn în această perioadă și fericit, dar și șansa de a merge la școală în perioada următoare, pentru a deveni om mare în sensul frumos al cuvântului” a spus preotul Damaschin

Pentru ca darurile să fie împachetate și să ajungă la copii până la Crăciun, părintele Dan Damaschin este ajutat de câteva zeci de voluntari.

„Sunt la liceu în clasa a XI-a și sunt voluntară la părintele Damaschin de un an și ceva. Și eu la rândul meu am fost ajutată de părintele și am decis să vin să ajut. Părintele ajută foarte mulți copii, și ajută copii cu potențial, și aș vrea să fac parte, cumva, din această variantă, cel puțin ocazional”, a afirmat unul dintre voluntari

În acest moment ar mai fi nevoie de donatori pentru încă 1.000 de pachete destinate copiilor, iar părintele Dan Damaschin speră că până la Crăciun va reuși să strângă toți banii necesari, potrivit rador.ro

