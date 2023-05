Monica Tatoiu atacă învățământul românesc. Cât de gravă este situația din școli și ce crede fosta profesoară despre violență și bullying

Monica Tatoiu are o experiență de peste zece ani de predare la Școala Gimnazială „Pia Brătianu”, una dintre cele mai prestigioase instituții din București, și cinci ani la Liceul „Sfântul Sava”, un alt liceu de elită din Capitală.

Aceasta a făcut referire la o serie de incidente petrecute în școli în ultima perioadă, ce includ comportamentul deviant al unor elevi față de profesori și introducerea de arme albe sau cu aer comprimat în câteva unități de învățământ.

Monica Tatoiu, despre problemele învățământului românesc

Potrivit femeii de afaceri, școala nu înseamnă numai transfer de informații, ci mult mai mult, cum ar fi disciplina și ordinea. „Actul didactic nu înseamnă numai transfer de informații, înseamnă și organizarea procesului de învățămant. Cum stai în bancă, cum scrii, cum sunt atenți, cum răspund.

Nu stai cu spatele la clasă, tu scrii și în clasă în spatele tău, nu te interesează. Am prins și eu astfel de clase, dar am reacționat. Când am nimerit în învățământ, în 1980, mi-au dat niște clase foarte slabe într-un cartier”, a spus aceasta.

Aceasta a povestit că atunci când era la catedră s-a întâmplat să se arunce cu pietre în ea, dar s-a impus prin atitudine și valorile pe care voia să le transmită. O altă problemă este aceea a dirigintelui, care nu ar trebui să fie responsabil doar de ora de dirigenție ci și de educarea elevilor.

„O problemă este că nu mai există dirigintele! Înainte dirigintele nu era numai cel care facea ora de dirigenție, era o responsabilitate, ca un capac. Făcea educație sanitară, cum să te speli pe mâini, cum”.

Monica Tatoiu a abordat și problema corupției din școli, menționând că în prezent unii copii îcnă intră în anumite licee de elită datorită părinților săi influenți și cu bani. „Dacă e o școală bună, toți vor vrea acolo. Dacă e o școală bună, înseamnă că directorul e serios și responsabil și atunci este atacat de ăia care nu sunt de accord, că nu răspunde la comenzi.

Și momentul în care primești telefon că e baiatul ministrului cutare, al procurorului cutare, fata doctorului cutare și așa mai departe, nu primești în scris că trebuie să-l primești, dar dacă nu-l primești și nu-l înscrii, trebuie să faci mii de hârtii”, a spus aceasta.

Numărul orelor din programa școlară trebuie redus

Monica Tatoiu e de părere că numărul de ore din programul săptămânal ar trebui redus. Ea a amintit că în perioada sa de școală, elevii aveau chiar și cursuri în zilele de sâmbătă, ceea ce însemna un număr considerabil de ore. Manualul era simplificat și existau treptele clare de învățare.

În continuare, femeia de afaceri a abordat problema bullying-ului în școli și a menționat că atunci când ai o situație cu un copil violent, trebuie să te duci la părinți.

„Fiul meu a fost la școala americană, și eu i-am dat în judecată. Copilul meu a fost trântit, lovit la cap, și atunci n-am știut de copilul meu cinci minute. I se spunea neadaptatul, dar în momentul în care eu nu l-am scos de acolo, dimpotriva, i-am facut pe dascăli să le fie frică de mine, dar copiii care fac bullying la școală îi aud pe parinți despre chestiile astea și aplică ce discută parinții acasă.

Tu, părinte, trebuie să te lupți. Nu cu școala, cu părinții acelui copil”, a mai punctat Monica Tatoiu într-un interviu pentru Impact.ro.