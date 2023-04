Monica Anghel a vrut să-și pună capăt zilelor. Cine a salvat-o din ghearele morții

Monica Anghel a povestit că a avut mari probleme de sănătate acum 24 de ani și că a vrut să se sinucidă din cauza durerilor de nedescris. Vedeta a declarat că a fost complexată pentru că nu avea silueta dorită și că a ținut zeci de diete. Ea a apelat și la o intervenție chirurgicală, pentru a scăpa de burtică (n.r.-liposucție).

Monica Anghel a declarat că această intervenție a fost extrem de dureroasă și că medicul Andrei Carandino, cel care i-a fost și soț, a ajutat-o să treacă peste probleme. „Eu ştiam că trebuie să fie două incizii mici, într-o parte şi alta a abdomenului, iar când m-am trezit cu toată burta tăiată mi s-a făcut rău!”, a povestit Monica Anghel.

Abdomenul i se necrozase și, din cauza durerilor cumplite, Monica Anghel a vrut să își pună capăt zilelor. Medicul care o operase a fugit din țară de frică, iar vedeta a crezut că nu va putea trece peste acest coșmar. La scurt timp, Andrei Carandino a salvat-o.

Monica Anghel și medicul care i-a salvat viața au fost căsătoriți 11 ani, dar în 2005 au decis de comun acord să divorțeze. Chiar dacă s-au despărțit, artista a rămas în relații bune cu Andrei Carandino, care a ajutat-o și cu alte intervenții estetice. „Am fost la Andrei și Ingrid Carandino, care-mi sunt foarte buni prieteni, sunt medici esteticieni și am încredere deplină în ei. Am și cumpărat o fiolă de botox și Andrei s-a uitat la mine și mi-a zis să mă încrunt, am făcut în toate felurile, după care mi-a zis să plec, că nu-mi trebuie așa ceva. O să vedem. Dacă, la un moment dat, o să mi se năzare să fac lucrul ăsta, o să-l fac”, dezvăluia artista în urmă cu câțiva ani, potrivit Ciao.

Cum a slăbit Monica Anghel

De curând, Monica Anghel a slăbit peste 30 de kilograme și a declarat că a găsit un ritual de frumusețe potrivit pentru tenul și corpul ei. Artista a spus că folosește ulei de bebeluș pentru a elimina fardul și alte creme hidratante.

„Până acum doi ani, eu nu m-am dat cu cremă pe față deloc. Eu m-am demachiat toți anii aceștia și continui să mă demachiez cu ulei de copii mici, din acela pentru bebeluși. Din punctul meu de vedere curăță cel mai bine, nu există rimel, waterproff, ruj, nu există vreun produs pe care să nu-l curețe. Ăla demachiază orice! E sfânt! De doi ani de zile, am început să mă dau cu cremă pe față, dimineața și seara. Folosesc numai produse românești!”, a declarat Monica Anghel.