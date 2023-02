Adriana Bahmuțeanu, la un pas de sinucidere. „Am zis că mai rău de atât nu are ce să mi se întâmple”

Adriana Bahmuțeanu s-a confruntat cu mai multe probleme și a fost la un pas de sinucidere. Ea a recunoscut că nu a putut trece peste o traumă și că a avut nevoie de terapie. În anul 2009, fosta soție a lui Silviu Prigoană a dat naștere unui băiețel de 900 de grame. Cu toate astea, el a decedat la doar trei săptămâni.

La momentul respectiv, Adriana Bahmuțeanu a vrut să se omoare și a refuzat să comunice cu apropiații ei.

„Eram la nebuni azi dacă nu m-aș fi resetat așa. La spitalul 9. Sunt foarte sigură. Am avut multe momente de cotitură. Am avut multe momente în care am vrut să-mi iau zilele. M-am întrebat ce caut eu în viața asta atât de tristă. (…) Când mi-a murit copilul am zis că mai rău de atât nu are ce să mi se întâmple. Am fost o legumă ambulantă. Un zombie. Mi-am închis telefonul. Aveam 300 de apeluri pe zi. M-am simțit foarte singură”, a spus Adriana Bahmuțeanu la podcastul „Tare de tot”.

Momente cumplite pentru Adriana Bahmuțeanu

Fosta soție a lui Silviu Prigoană a mai declarat că doar mama ei i-a fost alături și că a realizat că nimeni nu se gândește la binele altora cu adevărat. „Dacă nu era mama mea cred că clacam”, a recunoscut Adriana.

Adriana Bahmuțeanu a recunoscut că face terapie de ani întregi și le-a sfătuit pe femei să meargă la psiholog atunci când simt că sunt nefericite.

„Am făcut terapie mult timp. Recomand tuturor celor care nu se simt bine și au o problemă în viața lor să meargă la psihoterpeut. E un cumul de factori. Eu așa m-am vindecat. Starea mea de sănătatea s-a îmbunătățit. Eu sunt în cea mai bună versiune a mea”, a mai adăugat Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu și-a refăcut viața după căsnicia cu Silviu Prigoană și urmează să facă nuntă cu noul iubit.