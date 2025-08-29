Economie Moneda care va fi lansată în România. O premieră istorică







Banca Națională a României (BNR) va lansa începând cu 1 septembrie 2025 o monedă comemorativă realizată din argint, pentru a marca 150 de ani de la nașterea lui Mihail Oromolu, una dintre personalitățile marcante ale vieții politice și economice românești. „Această emisiune marchează o premieră în istoria monetară a țării: pentru prima dată, valoarea nominală de 10 lei va fi reprezentată printr-o monedă, nu printr-o bancnotă”, a transmis BNR, printr-un comunicat de presă.

Moneda are formă rotundă, diametrul de 37 de milimetri și o greutate de 31,103 grame. „Marginea zimțată și calitatea emisiunii proof îi conferă un finisaj impecabil, cu detalii fine și luciu distinctiv. Lansarea acestei monede completează seria de omagii dedicate personalităților care au contribuit la istoria României și oferă colecționarilor o piesă valoroasă, atât din punct de vedere artistic, cât și istoric”, se mai arată în comunicatul BNR.

De-a lungul anilor, bancnota de 10 lei a evoluat semnificativ. Începând cu 2005, BNR a introdus noi emisiuni, iar în 2008 a lansat o variantă revizuită a bancnotei de 10 lei, cu elemente de securitate îmbunătățite și o tehnică de imprimare diferită. Această bancnotă a fost realizată din polimer și a avut culoare predominantă roz, cu portretul pictorului Nicolae Grigorescu pe față și o casă tradițională din Oltenia pe revers. În 2019, BNR a emis noi bancnote cu aceleași dimensiuni și elemente grafice, dar cu noua stemă a României.

Bancnota de 10 lei din perioada comunistă a fost o piesă emblematică a sistemului economic și politic al Republicii Socialiste România. Emisă pentru prima dată în 1952, această bancnotă reflecta idealurile regimului și era folosită în tranzacțiile cotidiene ale cetățenilor. Pe aversul bancnotei se regăsea stema Republicii Socialiste România, simbol al unității și suveranității statului socialist. Pe revers, era ilustrată o scenă agricolă. Bancnota era confecționată din hârtie de calitate medie, iar designul său era simplu, fără elemente de securitate complexe.

Bancnota de 10 lei de pe vremea lui Ceaușescu circula, alături de alte bancnote de valori mai mari, precum cele de 25 și 50 de lei, care continuau să fie emise până în anii 1980. În prezent, bancnota de 10 lei din perioada comunistă este un obiect de colecție, apreciat de numismați și de cei interesați de istoria economică a României. Exemplarele bine conservate se vând și cu 500 de lei și chiar mai mult.