Relația de iubire dintre fostul mare tenismen Ilie Năstase și Brigitte Sfăt, s-a încheiat abrupt. Mariajul s-a destrămat și a ieșit scandal între cei doi, care s-au certat fără menajamente. Marele reproș pe care l-a primit „Nasty” din partea fostei soții a fost legat de fidelitatea acestuia. Brigitte, recăsătorită Pastramă, a spus că Ilie Năstase „a trișat” de mai multe ori în timpul relației.

Brigitte Pastramă, despre momentul în care a aflat că Ilie Năstase o înșală

Acum, fosta soție lui Năstase a povestit cum a aflat că soțul ei are obiceiul să calce strâmb și nu îi este fidel. „Cât eram bolnavă primeam mesaje de la o femeie pe Facebook în care-mi spunea că să-l las pe Ilie în pace, să-și refacă viață, tot felul de mesaje răutăcioase. Și tot atunci niște paparazzi l-au prins cu o gagică, la ea acasă, ea era la geam în sutien și cu prosopul pe cap și el pleca de la ea.

Eu atunci am tăcut din gură și am înghițit orice că mă gândeam că dacă trebuie să mă operez și costă chimioterapie vreo 200.000 de mii de euro”, a povestit Brigitte, conform Antena Stars.

„Am avut tupeul ăsta pentru că eu l-am iubit foarte mult”

După ce a aflat că nevoie de tratament, Brigitte Pastramă i-a căutat pe paparazzii care l-au surprins pe Ilie Năstase cu o altă femeie și le-a cerut să o ducă la femeia respectivă.

„Când am aflat că nu sunt bolnavă, în momentul în care am venit înapoi am contactat paparazzii ăia și m-am înțeles cu ei să mă ducă acolo unde stă femeia de la care a ieșit el și cu care l-au prins. Am avut tupeul ăsta pentru că eu l-am iubit foarte mult, nu-l înșelasem timp de șapte ani și nu mai aveam ce să pierd. Și m-am dus peste ea, așa am devenit eu faimoasă”, a mai spus fosta soție a lui Ilie Năstase.