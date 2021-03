Ilie Năstase va deveni din nou burlac, pentru că Ioana Simion (45 de ani) se gândește la divorț. La 74 de ani, fostul mare tenismen va trece printr-un nou divorț. Pentru că soția sa a depus actele în urmă cu câteva zile. Relația dintre cei doi nu mai poate fi refăcută după ce a fost deteriorată din cauza scandalurilor. Ilie Năstase a fost căsătorit cu Ioana Simion mai puțin de doi ani.

Ilie Năstase este în fața celui de-al cincilea divorț

„Am fost și am făcut ce trebuia să fac. Am luat decizia, am stat 2 luni, m-am gândit foarte bine și am ajuns la concluzia că e cel mai bine așa. Eu îi voi da tot ce este de dat. Dacă sunt bunuri acumulate în comun, eu îi voi da ce este de dat. Sunt o femeie pe picioarele mele, nu stau să mă țigănesc. Acele bunuri nu se vor împărți (n.r. apartamentele achiziționate cu banii ei), probabil cadoul pe care mi l-a oferit (n.r. – Bentley-ul de 240.000 de euro). Nu știu de ce a ales această cale.” A anunțat soția lui „Nasty”la Antena Stars.

„Nu, nu și-a cerut scuze. Desigur că nici eu nu l-am căutat”

În luna ianuarie, între cei doi soți a existat un conflict uriaș, iar Ioana Simion a acuzat că a fost agresată de Ilie Năstase. Dar, femeia nu a vrut să depună plângere împotriva partenerului ei.

„Eu sunt la Constanța, am plecat imediat după scandal, am plecat cu ce aveam pe mine și nu m-am mai uitat înapoi. Vă puteți da seama cât de tare m-am speriat. Ilie nu mi-a dat niciun semn de viață, niciun sms, nimic. Nu, nu și-a cerut scuze. Desigur că nici eu nu l-am căutat, nu văd de ce aș face asta, nici prin cap nu-mi trece.” Afirma soția lui Ilie Năstase după acel scandal de pomină. Până acum, fostul jucător de tenis a fost căsătorit de cinci ori.