Cristi Borcea, fost acționar la Dinamo, a vorbit despre cum a primit șocul primei condamnări. În 2014, el a fost condamnat în „Dosarul Transferurilor”, împreună cu alți oameni de fotbal. Deicizia finală a fost dată de Curtea Supremă, Borcea a primit 6 ani și 4 luni. Ajuns la Penitenciarul Poarta Albă, omul de fotbal a vrut să se sinucidă. După cum a povestit în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

Cristi Borcea și metodele prin care câștiga Dinamo

„În prima seară la Poarta Albă am vrut să iau toate medicamentele. Pentru că aveam la mine o geantă cu medicamente. Eu din 2009 nu mai dorm bine. De când a pierdut Dinamo campionatul și a câștigat Urziceniul. Când m-am dus la baie și am văzut ce era acolo. Un butoi cu apă unde te spălai, era o gaură pe unde intrau șobolanii… Noroc cu Giovanni (n.r.- Ioan Becali). Mi-a zis: „Pentru ce să te sinucizi?” Eu am fost în Columbia, la Napoli…”, a povestit Borcea.

În ceea ce privește condamnarea, omul de afaceri a precizat. „Am făcut parte dintr-un lot. Nicăieri în lume nu sunt condamnări penale pentru fotbal. În Spania, Messi, Ronaldo au făcut evaziune, au plătit și au fost scăpat. Cu noi a vrut să se dea un exemplu. Monica Macovei se lăuda la Consiliul Europei că ce face România cu noi, în fotbal. Cei care au judecat nu au cunoscut fenomenul transferurilor”.

Neagă orice relație cu Geanina Terceanu

Borcea a vorbit și despre Geanina Terceanu, fostă judecătoare la Tribunalul București, care a dat achitare în dosarul respectiv. Ulterior, ea a fost condamnată (7 ani) pentru că a primit mită de la Borcea și frații Becali. Ea a spus că i-a și făcut o vizită la domiciliu lui Borcea. „Nu e adevărat. Nu m-am văzut cu ea decât la tribunal”, a explicat Borcea.

În ceea ce privește perioada pe care a petrecut-o la Dinamo, una controversată din multe puncte de vedere, el a afirmat: „Nu am făcut blaturi niciodată. Nici cu Ceahlăul în 2002, nici cu Lazio în 2007. Am făcut însă tot ce e posibil ca să câștige Dinamo. Am influențat aerul, ploaia, vântul”, a mai spus Cristi Borcea în emisiunea respectivă.