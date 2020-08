Într-o postare pe Facebook făcută chiar din spital, în zorii zilei de 31 august, ieromonahul anunţă că timp de două săptămâni nu se va mai putea întâlni cu enoriaşii la mănăstire, dat fiind faptul că este internat la Spitalul Universitar din Iași, unde s-a prezentat de bunăvoie acuzând simptome severe.

Preotul, în vârstă de 54 de ani, precizează că este vorba despre o răceală severă, „care nu are forme normale de simptome„.

„Spre știința bunilor creștini, timp de 10 sau 14 zile, nu ne putem vedea la Mănăstirea Vlădiceni. În urma unei răceli severe ce am achiziționat-o și o tusă seacă interminabilă, am plecat de bună voie la Spitalul Universitar din Iași, pentru investigații, cu noul Virus.

– Nu am formele normale de simptome, am puls accelerat și o glicemie crescută cu tuse seacă și oboseală.

– Nu am dorit să vă contaminați, singur am ales soluția prin atenție, distanță și mască în aglomerație, în rest zvonuri sau povești veți auzi, nu am nimic sunt un om întreg, cerebral, rățional, dornic să va ferească de ispită și să ne întâlnim sănătoși.

– Să ne rugăm unii pentru alții și așa vom împlini Legea lui Hristos.

– Aveți grijă de sănatate, cu respect și prețuire, părintele Calistrat de la Vlădiceni.

– Comunicat, azi 31 August din cabinetul de investigație medicală„, a scris părintele Calistrat pe Facebook.

În luna iulie, popularul părinte susținea că este precaut în legătură cu acest virus, însă, deși spunea că are altă părere depre boală, recunoștea că nu este adeptul panicii nebune și are propriile sale măsuri de precauție „Până ce-a început urgia asta, eu am simțit că ceva se întâmplă”, a spus la începutul pandemie părintele Chifan.

„Noi ne protejăm cu mască, dar dacă virusul este de ordinul nanometrilor, deci nu se vede cu ochiul liber, e o particulă minusculă care circulă şi care este împrăştiată prin respiraţie, prin strănut, prin curentul de vânt. Întrebarea este: dacă ochiul este umed, ea nu s-ar putea lipi de ochi? Dacă ia contact cu urechea nu tot poate să intre? Deci când este să te întâlneşti cu virusul sau ai cartea lui de vizită, îl găseşti. Dacă nu este să te întâlneşti, nu este să te întâlneşti”, spunea acesta acum o lună.

O panică nebună

„Sunt şi eu precaut, dar am altă părere despre problema bolii. Am văzut foarte mulţi oameni care au intrat într-o panică nebună. Efectiv au devenit isterici. Nu vin la biserică, nu se împărtăşesc, nu se spovedesc, nu au curajul să ies din casă. Pe toate băbuţele mele le-am învăţat nişte măsuri de igienă foarte simple: În fiecare dimineaţă, prânz şi seară, să facă gargară cu apă caldă cu sare, ca să se cureţe zona bucală, pentru că sarea e cel mai bun dezinfectant bătrânesc de când e pământul.

După aceea, o gură de ţuicuţă după ce ai luat aghiasmă şi anaforă, pentru că alcoolul este un bun dezinfectant. După aceea, mai avem o pastilă foarte simplă, decaseptul cu albastru de metil”, a adăugat părintele Calistrat.

Părintele este considerat un influencer în mediul online, având 670.000 de urmăritori pe contul personal de Facebook, dar și aproape 82.000 de subscribers pe YouTube.