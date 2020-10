Cântărețul a venit în emisiune împreună cu proaspăta lui soție, Codruța Filip. După ce au cântat împreună o piesă, artiștii au fost luați la „interogatoriu”, preț de câteva secunde, de co-prezentatorul Florin Ristei, scrie cancan.ro.

Dani Oțil nu a vrut să creeze un moment și mai inoportun, lipsind din peisaj cât timp invitații au fost prezenți în platoul emisiunii de la Antena 1.

Deși Valentin și Codruța nu au stat prea mult timp de vorbă în platou, cântărețul de muzică populară a ținut să transmită că el și aleasa inimii lui au spus „Da” în fața ofițerului Stării civile, pe data de 10 octombrie și că sunt extrem de fericiți.

Gabriela Prisăcariu şi Dani Oţil şi-au amânat nunta

Dani Oţil şi Gabriela Prisăcariu au decis să amâne ziua în vor deveni soţ şi soţie, iar acest secret a ieşit la iveală în cadrul unui interviu pe care prezentatorul l-a luat invitaţilor săi: Ecaterine şi Dimitri. Cei doi artişti nu formează un cuplu doar pe scenă, ci şi în viaţa reală. La un moment dat, cântăreaţa i-a lansat o întrebare viitoarei mirese… iar mirele ei a anunţat că nunta s-a amânat din cauza pandemiei de coronavirus.

“Apropo, Gabi, ce zici de colajul acesta, ţi-ar plăcea să îş asculţi la nunta ta? Ţie cum ţi s-a părut”, a întrebat Ecaterine în cadrul emisiunii “Neatza cu Răzvan şi Dani”.

“Îmi pare rău, dar, din cauza virusului, nunta s-a amânat”, a dezvăluit Dani Oţil la două luni după ce a cerut-o de soţie pe Gabriela Prisăcariu, căreia i-a dăruit un superb inel cu diamante în timpul unei vacanţe în Mexic.

“Şi, ce părere are Gabriela despre lucrul acesta?”, a reacţionat cântăreaţa.

“Păi, o să întrebăm virusul”, a răspuns prezentatorul matinalului de la Antena 1, fără să facă alte dezvăluiri despre fericitul eveniment din viaţa sa.

Cine este Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu este una dintre cele mai admirate și, în același timp, controversate concurente care au participat la “Supermodels by Cătălin Botezatu”. La acea vreme a făcut următoarea declarație: “Bărbații caută, în general, femei proaste. Până acum nu mi-am găsit jumătatea și nici nu caut. Am fost cu barbați care mi-au dat papucii pentru că s-au gândit că sunt și frumoasă, și mai am și ceva în cap, așa că înainte să îi părăsesc eu, au preferat să facă ei pasul ăsta”.