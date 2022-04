Moment antologic. Cum a devenit Cristi Borcea personaj de bancuri nemuritoare în fotbalul românesc

Cristi Borcea a devenit celebru și pentru o expresie pe care a strigat-o, triumfalist, în anul 2002, în fața jurnaliștilor. „Lăsați-ne să ne pregătim pentru Liga Campionilor”. Dinamo era la acea vreme campioana României, iar acționarul din Ștefan cel Mare se gândea la grupele celei mai importante competiții de fotbal intercluburi.

Cristi Borcea a visat să o vadă pe Dinamo în grupele Ligii Campionilor. Echipa din Ștefan cel Mare nu s-a calificat niciodată

Mesajul respectiv a devenit de pomină odată cu trecerea timpului și a intrat în folclorul fotbalului românesc. Asta pentru că Dinamo nu a ajuns în toamna anului 2002 în Champions League, ba mai mult, nu s-a calificat niciodată în această competiție. Acum, simpla idee ca „roș-albii” să câștige campionatul intern înseamnă o utopie. Dinamo a fost aproape de calificare în Liga Campionilor în sezonul 2006 – 2007. Atunci, „câinii” au remizat la Lazio, scor 1-1, iar în retur au condus la pauză cu 1-0. În partea a doua, italienii au marcat de trei ori. A fost un meci despre care ulterior s-a vorbit că ar fi fost unul cu mari semne de întrebare.

Despre vorbele care l-au făcut celebru, Cristi Borcea a vorbit pentru prosport.ro. „Râdeați de mine, vă luați de mine, din 2002… atunci am terminat cu 15 puncte. Eu nu am spus că intrăm, ne-am pregătit și din păcate am pățit ce am pățit cu Lazio. Mi-aș dori! Orice dinamovist își dorește să-și vadă echipa favorită în Liga Campionilor. Cu un stadion nou, în trei – patru ani, cred că Dinamo va ajunge în Champions League”, a spus Borcea pentru sursa citată.

A câștigat trofee cu „roș-albii”, apoi a fost condamnat în „Dosarul Transferurilor”

Borcea a fost la Dinamo în perioada 1998-2012 și a câștigat 4 campionate, 6 Cupe și 2 Supercupe. În martie 2014, Cristi Borcea a fost condamnat la 6 ani și jumătate de închisoare în „Dosarul Transferurilor” pentru deturnare de fonduri, fals în acte și înșelăciune. A fost eliberat condiționat din Penitenciarul Jilava la începutul lunii iulie 2018, după ce a ispășit puțin peste 4 ani de închisoare