Molon labe!

După terminarea celui de-Al Doilea Război Mondial, generalul Hans Speidel, Șeful Diviziei Armatelor Străine din cadrul Statului Major al Wehrmacht-ului Germaniei Naziste (ajuns ulterior Comandant al Forțelor Terestre NATO în Europa Centrală, între 1957-1963), la întrebarea cunoscutului ziarist american Cyrus Sulzberger: „Care au fost cele mai bune trupe ale Axei, în afară de germani? Finlandezii, croații, ungurii?” a răspuns: „Niciunul din aceștia. Românii. Dați-le șefi buni și nu veți găsi trupe mai bune”.

Într-un discurs recent ținut în fața membrilor Parlamentului European, Mark Rutte, secretarul general al NATO, declara: „Dacă cheltuielile militare nu vor fi majorate, în 4-5 ani europenii ar trebui să ia cursuri de limba rusă sau să plece în Noua Zeelandă”! Îi mulțumesc pe această cale lui Mark Rutte, pentru grija pe care ne-o poartă, dar pot să-l asigur că noi, Românii, n-o să plecăm nicăieri de-aici și nici n-o să învățăm limba celor care ne-au invadat de 12 ori, în ultimii 300 de ani, Sfânta Noastră Țară!

În schimb, olandezii multiculturali și multirasiali, în frunte cu războinicul Rutte ar fi bine să plece în Noua Zeelandă, pentru că au provocat României pagube colosale, de sute și sute de miliarde de euro, ne-au umilit și ne-au jignit, ne-au șantajat și ne-au ținut la poarta Europei ca pe niște cerșetori. Deci, neerlandezii, cum se autodenumesc foștii olandezi de la 1 ianuarie 2020, acești oameni lacomi, aroganți și urâți, pot să-și ia lalelele, drogurile și prostituatele și să dispară de pe harta Europei!

Țările de Jos, așa se numește în prezent Olanda, își merită pe deplin numele fiindcă sunt jos, foarte jos, atât de jos încât tezaurul altor popoare, cum este poporul nostru este furat din muzeul în care, cu o încredere nemeritată, l-am expus pentru a fi admirat de acești neerlandezi, incapabili să prindă niște tâlhari oarecare. Mark Rutte, neanderthalezul, dacă este atât de preocupat, atât de speriat de pericolul numit Vladimir Putin, dacă tremură ca o piftie la gândul că Ivan o să ne cucerească și o să ne ocupe țările, ne-ar fi putut da de la înălțimea funcției pe care o ocupă, de șef al celei mai puternice alianțe militare din istorie, alte sfaturi, mult mai constructive.

Astfel, el le-ar fi putut recomanda statelor membre NATO care se simt amenințate de Imperiul Rus, ca în acest context geopolitic foarte complicat, cu un război adevărat în Europa secolului XXI, să introducă cu celeritate serviciul militar obligatoriu, iar serviciul militar pe bază de contract să coexiste cu acesta, dar într-un raport net favorabil celui obligatoriu, de 5/1 după cum au arătat specialiștii militari!

Dacă interesul lui primordial nu ar fi fost să facă un lobby deșănțat pentru firmele de armament din America, Franța, Germania, sau Marea Britanie, pentru comenzile uriașe pe care vor trebui să le facă statele europene, Rutte trebuia să le spună adevărul și numai adevărul! Adevărul este că dacă Putin ar vrea să atace NATO, să cucerească și să ocupe Europa, așa cum mințile malefice de la Bruxelles, Paris și Londra ne transmit încontinuu, în timp ce America susține categoric contrariul, acest lucru nu se va putea face niciodată cu drone, avioane, elicoptere, rachete sau alte gadget-uri tehnologice militare, ci numai cu trupe terestre, cu infanteriști, deci cu soldați la sol! Iar contra soldaților ruși care reprezintă o națiune de 150 de milioane de oameni, Europa poate și trebuie să-i opună soldații săi, care reprezintă 500 de milioane de cetățeni europeni, uniți într-un țel comun!

Cum ar putea o țară cu 150 de milioane de locuitori să îndrăznească, să-și închipuie măcar că poate ataca, învinge și ocupa un continent cu 500 de milioane de locuitori, cum de nu-i este rușine lui Mark Rutte să susțină acest lucru? Chiar dacă Vladimir Putin ar avea intenția de a ataca NATO, ceea ce este exclus, în politica reală nu intențiile contează, contează potențialul (Otto von Bismarck), iar Rusia pur și simplu nu are potențialul necesar pentru acest lucru, nici uman, nici militar, nici economic, nici financiar!!

Ar fi o greașeală fatală pentru Vladimir Putin să facă acest lucru, o mare prostie pe care ar face-o rușii, iar rușii pot fi acuzați de orice, dar în niciun caz de prostie - o națiune al cărui sport național este șahul, sportul minții, nu poate fi suspectată de prostie, de lipsă de diplomație! Rutte, neanderthalezul, purtătorul unui nume răsunător, fie nu știe acest lucru elementar de realpolitik, fie încearcă să ne prostească și după ce ne face să ne cheltuim banii, să ne împingă și într-un război cu cea mai mare putere nucleară a planetei, Rusia!

Pentru a avea succes împotriva ursului rusesc, în cadrul unui război de apărare, bărbații fiecărei națiuni europene, care au cu toții obligația prin Constituție să-și apere Țara cu arma în mână, trebuie să și poată face acest lucru, ceea ce este imposibil fără să fi făcut armata, fără un stagiu militar satisfăcut. Pentru că spre deosebire de un război de agresiune contra unui stat, un război de apărare este prin definiție un război total, un război dus pentru însăși existența unei națiuni, pentru însăși continuitatea statului, un război care nu poate fi purtat cu succes decât de o armată națională, de o armată bazată pe serviciul militar obligatoriu!

Pentru a avea succes împotriva lui Putin, fiecare stat european trebuie să aibă o armată națională, bazată pe serviciul militar obligatoriu, și nu pe niște militari angajați pe bază de contract, nu pe mercenari, nu pe niște salariați! Armata, instituția statului care asigură securitatea militară a ţării împotriva dușmanilor externi, este o importantă şcoală a sentimentului patriotic, un prag de maturizare, un loc unde tinerii unei națiuni sunt disciplinaţi, ordonaţi, educaţi, pregătiţi pentru viaţă, este o instituție a statului generatoare de conștiință de sine națională.

Revenirea deîndată la executarea serviciului militar obligatoriu în calitate de militar în termen și militar cu termen redus, suspendată pe timp de pace începând cu data de 1 ianuarie 2007, în conformitate cu Legea nr. 395 din 2005, este și singura cale care poate da naștere la eroi precum căpitanul Ignat Grigore, iar o Națiune are nevoie de eroi pe care să-i cinstească, are nevoie de simboluri, are nevoie de mituri pentru a putea supraviețui! Bătălia de la Mărășești, vara anului 1917 - erau doar 200 de soldaţi români care apărau punctul de la Răzoare, în faţa unui inamic de trei ori mai numeros.

Pentru a păcăli inamicul, soldaţii români rămaşi în viaţă, puneau în faţa armelor şi pe cei morţi şi trăgeau cu rândul din diferite poziţii. Cei 200 de oşteni români au luptat, fără să se retragă, până la ultimul. Căpitanul Ignat Grigore, rămas singur, a reuşit să ţină două ore în loc ofensiva germană, până la sosirea întăririlor. Nemţii au fost respinşi iar trupele venite în ajutorul companiei de mitraliere l-au găsit pe căpitanul Ignat într-o postură care va intra în legendă. Aşa cum arată mărturiile vremii, căpitanul murise în faţa unui morman de cadavre inamice, printre oamenii săi morţi, cu degetul încleştat pe trăgaciul mitralierei scoase de pe afet. ”

Despre astfel de fapte de eroism ale înaintașilor noștri trebuie să li se vorbească în școală copiilor noștri și nu despre identitate de gen, despre schimbări de sex, despre incluziune, echitate și diversitate, nu despre toleranța față intolerabil sau alte prostii scornite de minți diabolice, bine plătite de ființe subumane interesate . Mark Rutte ar putea să le recomande statelor membre NATO interzicerea temporară a unor onorabili „experți” în securitate de a face declarații publice de genul: „trecerea la recrutarea obligatorie nu are sens în condițiile actuale din România și nici având în vedere doctrina militară actuală a României și a majorității statelor NATO. România are nevoie de o forță militară profesionistă, bine echipată și pregătită, salarizată competitiv, care să servească apărării naționale.” (Marius Ghincea, „expert” în securitate).

În cazul posibil și chiar foarte probabil, în care o țară nu-și poate permite însă salarizarea competitivă a militarilor, oare ce se va întâmpla dacă ar fi atacată de ruși, așa cum ne minte cu nerușinare crasă, Mark Rutte? Militarii salariați vor lupta pentru apărarea patriei lor în funcție de cât de competitiv le este salariul, în funcție o eventuală creștere salarială? Serviciu militar pe bază de contract, pe care-l recomandă cu căldură „expertul”, este o formă mascată de mercenariat. Militarii angajați pe bază de contract sunt lefegii care, în orice moment, pot să își dea demisia din cu totul alte motive decât cele care țin de domeniul militar: oferte materiale mai bune în diferite structuri civile românești sau străine; faptul că, după parcurgerea perioadei de instrucție, pot pleca, deținând un document care să ateste că au făcut pregătire militară (cerut la angajare în foarte multe țări, dar și în diferite structuri de securitate și pază).

De asemenea, acești militari nu pot fi reținuți peste program în unitate, decât în condițiile când sunt plătiți suplimentar sau primesc zile libere, care, cumulate, devin adevărate concedii de durată. Marius Ghincea, „expertul” în securitate, mai declară de asemenea, în același interviu acordat publicației „Adevărul” în ianuarie 2025, că numărul generalilor dintr-o armată nu prea contează: „e puțin relevant dacă avem 1.000 sau 300 de generali”, cu referire directă la Armata Română, „ce este necesar cu adevărat este să existe standarde clare de promovare și ca mecanismele instituționale să funcționeze”.

Aici sunt perfect de acord cu „expertul” în securitate, în sensul că șefii armatei române, generalii, ofițerii superiori trebuie să fie capabili ca prin pregătirea lor profesională, printr-un patriotism fanatic, să aibă capacitatea de a ridica moralul trupelor, de a le insufla un spirit de luptă, un spirit de sacrificiu dus până la extrem, de a le insufla curaj! Pentru că în război, moralul unei armate valorează cât toți ceilalți factori la un loc, înmulțit cu patru! Napoleon Bonaparte

Din acest punct de vedere, al calității ofițerilor români din timpul celor două războaie mondiale, al pregătirii lor profesionale și al modului în care aceștia se comportau cu proprii soldați, Armata Română a dezamăgit crunt, iar acest lucru a fost un subiect mult discutat și nu la modul laudativ de generalii armatelor aliate, pe bune dreptate.

Astfel, fapt unic în istorie, în ajunul căderii Capitalei României, București, în mâinile dușmanului, în noiembrie 1916, Marele Cartier General al Armatei Române a găsit de cuviinţă să organizeze o ceremonie de înaintare în grad a ofițerilor superiori, un banchet practic, pentru a le susține moralul!!! (printre cei avansaţi se afla şi prinţul Carol, viitorul rege, cel care dezertase de pe front!). Feldmareşalul Gerd von Rundstedt din Armata Germană, care a deținut unele dintre cele mai înalte poziții de conducere militară pe câmpul de bătălie, în toate fazele celui de-Al Doilea Război Mondial, afirma despre ofiţerii şi subofiţerii români, că erau “dincolo de orice descriere”; atitudinea ofiţerilor faţă de soldaţi era aceea de stăpân faţă de vasal. Poate că la acest comportament inuman al ofițerilor și subofițerilor români a contribuit și faptul că peste jumătate din soldații români erau analfabeți, dar aceasta nu este o scuză! Prin comparație, gradul de alfabetizare al soldaților germani era de peste 95%.

Germanii, aliații noștri în cel de-Al Doilea Război Mondial, erau scandalizați de modul în care bucătăriile de campanie româneşti pregăteau meniurile pentru combatanți: caz unic în lume, acestea erau de trei feluri, pentru ofiţeri, pentru subofiţeri şi pentru soldaţi, ultimii având rațiile cele mai mici! Iar asta în timp ce germanii, care luptau cot la cot cu românii pentru eliberarea pământului strămoșesc de sub cizma bolșevică, aveau aceleași rații pentru toți militarii, indiferent de gradul sau funcția pe care le aveau!

Generalul american Tod Wolters declara în ianuarie 2025: „Nu putea exista o națiune mai potrivită decât România pentru securizarea zonelor vestice ale Mării Negre, nu poate exista o națiune mai potrivită decât România pentru a juca rolul de lider în regiune! Soldații voștri…au fost dispuși dintotdeauna să preia inițiativa pe front. Noi, cei din armata americană, ne referim deseori la România ca la Sparta Europei!”

Numai cu o armată națională modernă bazată pe serviciul militar obligatoriu, bine antrenată și bine echipată, condusă de șefi destoinici, vom putea spune Imperiului Rus, dacă va încerca să ne atace a 13-a oară (atac posibil, repet, doar în mințile bolnave ale războinicilor de mucava de la Bruxelles, Paris sau Londra, contraziși cu tărie de America), cuvintele pe care cei 300 de spartani ai lui Leonidas le-au spus la Termopile lui Xerxes cel Mare, Regele Imperiului Persan, când acesta le-a cerut să-i predea armele: MOLON LABE (ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ)! Din nefericire, Prim-Ministrul Marcel Ciolacu a declarat în mod repetat că România nu va reintroduce niciodată serviciul militar obligatoriu, sub nicio formă, atâta timp cât el este în funcție!

Deși știu că nu va citi și nici nu i se vor aduce la cunoștință vreodată aceste rânduri, sper, spre binele României, ca în final, independent de ceea ce am vrut să se înțeleagă prin cele scrise aici, va ajunge la decizia corectă, singura posibilă pentru menținerea României în actualele granițe!

PS Tenacitatea și hotărârea secretarului general al NATO în încercarea de a convinge statele europene membre ale alianței să-și sporească cheltuielile pentru înarmare, fără a dubla această măsură cu reintroducea serviciului militar obligatoriu, sunt niște trăsături de caracter care ne duc imediat cu gândul la personajul din celebra vorbă de duh a floclorului autohton, care sună astfel: „C-așa-i omul de la munte, cum te prinde, cum te…Rutte”!