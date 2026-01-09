Moldovean mort pe o pârtie din Italia. Accident fatal în Alpi, după ce a ieșit în afara traseului

Republica Moldova. Un moldovean în vârstă de 34 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut în afara pârtiei de schi din zona Cervinia, în nordul Italiei, unde ajunsese pentru a practica snowboard-ul. Tragedia s-a produs la scurt timp după sosirea în stațiune, bărbatul fiind însoțit de partenera sa.

Potrivit primelor reconstituiri citate de publicația Aosta Sera, accidentul a avut loc miercuri, 7 ianuarie, în jurul orei 13:30. După ce a urcat cu instalațiile de transport pe cablu, bărbatul a ales să coboare în afara traseelor amenajate, decizie care s-a dovedit fatală.

În timpul coborârii, snowboarderul ar fi ajuns pe un versant extrem de înghețat, unde ar fi pierdut controlul. Acesta a alunecat pe pantă și a căzut într-o zonă abruptă din afara pârtiei. Impactul i-a fost fatal, iar bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Partenera sa a alertat autoritățile în cursul serii, după ce a constatat că acesta nu s-a mai întors din munte.

Căutările au început în jurul orei 19:00, însă au fost îngreunate de mai mulți factori. Telefonul bărbatului nu mai putea fi contactat, iar ultima localizare indicată era într-o altă zonă, ceea ce a întârziat stabilirea perimetrului de intervenție.

Prin verificarea imaginilor de supraveghere și a informațiilor disponibile, salvatorii au reușit să refacă traseul parcurs de victimă: bărbatul sosise în stațiune cu autobuzul, își cumpărase permisul de schi din zona Cretaz și folosise instalațiile de transport pentru o singură urcare.

Intervenția aeriană nu a fost posibilă inițial din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Operațiunea de căutare la sol a implicat patru echipe de Salvamont și patru echipe ale Salvării Alpine din cadrul Gărzii de Finanțe italiene.

Salvatorii au fost transportați cu o șenilată de zăpadă, pusă la dispoziție de compania care administrează instalațiile de transport pe cablu, după care s-au dispersat pentru a acoperi zona extinsă din afara pârtiei.

Trupul neînsuflețit a fost localizat în jurul orei 21:30 și recuperat la 23:15. Ulterior, după ameliorarea vremii, un elicopter a putut interveni pentru transportul acestuia la bază.

Corpul a fost depus la camera mortuară și rămâne la dispoziția medicului legist, urmând ca autoritățile judiciare să dispună verificările de rutină.

Cu doar două zile înainte, un alt incident grav a implicat un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 20 de ani, care a fost recuperat inconștient din zona Cusma Dorobanțului a Masivului Ceahlău, la o altitudine de aproximativ 1.600 de metri.

Operațiunea de salvare, desfășurată de echipele Salvamont Neamț, a durat circa patru ore, tânărul fiind ulterior predat echipajului de Ambulanță pentru evaluarea stării de sănătate.

Salvamontiștii au subliniat că intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, cu temperaturi scăzute, teren accidentat și vizibilitate redusă. Astfel de misiuni necesită coordonare atentă, experiență și echipamente speciale, pentru a proteja atât persoanele aflate în dificultate, cât și salvatorii.

Autoritățile atrag atenția că, în sezonul de iarnă, aventurarea în zone montane neamenajate sau în afara traseelor marcate poate avea consecințe grave, iar respectarea regulilor de siguranță este esențială.