Moldovean de 20 de ani salvat de salvamontişti în Masivul Ceahlău după ce a fost găsit inconştient. Foto/Video

Moldovean de 20 de ani salvat de salvamontişti în Masivul Ceahlău după ce a fost găsit inconştient. Foto/VideoSursa foto: Facebook/Salvamont Neamț
Republica Moldova. Un tânăr din Republica Moldova, în vârstă de 20 de ani, a fost recuperat, miercuri, de echipele Salvamont din Neamţ după ce a fost găsit inconştient în zona Cusma Dorobanţului a Masivului Ceahlău, la o altitudine de 1.600 de metri. Operațiunea de salvare a durat aproximativ patru ore, iar tânărul a fost predat medicilor de la Ambulanță pentru evaluarea stării de sănătate.

Potrivit Salvamont Neamț, apelul prin 112 a fost recepționat în jurul orei 14:30, iar echipele de intervenție au acționat prompt pentru coborârea victimei în condiții montane dificile. Au intervenit două echipaje din Baza Salvamont Durău. Victima a fost coborâtă și predată autospecialei Serviciului Județean de Ambulanță Neamț.

„Apelul prin 112 a fost primit în jurul orei 14:30 şi conform apelantului, un cetăţean din Republica Moldova de 20 de ani se afla inconştient în zona Cusma Dorobanţului, la altitudinea de 1.600 m. Au intervenit două echipaje din Baza Salvamont Durău. Victima a fost coborâtă şi predată autospecialei Serviciului Judeţean de Ambulanţă Neamţ”, a precizat sursa citată.

Condiții meteo dificile în masivul montan

Salvamontiștii subliniază că intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, cu temperaturi scăzute, teren accidentat și vizibilitate redusă. Operațiunile de salvare montană necesită coordonare atentă și echipamente speciale pentru a proteja atât victimele, cât și salvatorii. În astfel de situații, fiecare minut contează, iar pregătirea profesională a echipelor Salvamont este esențială pentru succesul misiunii.

Alte intervenții recente în Munții României

Acest caz vine la scurt timp după o amplă misiune de salvare în Munții Făgăraș, desfășurată luni dimineață. Patru turiști din Republica Moldova au rămas blocați la Refugiul Călțun din cauza condițiilor meteorologice extreme, sub incidența unui cod portocaliu de vânt puternic. Rafalele de aproximativ 90 km/h, ceața densă și viscolul au făcut deplasarea extrem de periculoasă. Autoritățile române au intervenit prompt, iar cei patru turiști s-au aflat ulterior în siguranță. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a confirmat că cetățenii moldoveni se află în stare bună de sănătate.

Potrivit salvatorilor, intervenția a necesitat timp și efort considerabil. Drumul până la Refugiul Călțun este estimat la aproximativ 3–4 ore, iar coborârea în siguranță a turiștilor către baza muntelui a mai durat alte 3–4 ore, în funcție de evoluția condițiilor meteo.

Recomandări pentru turiști și drumeți

Salvamontiștii recomandă evitarea traseelor montane în condiții meteo severe, informarea prealabilă despre starea vremii și echiparea corespunzătoare înainte de drumeții. De asemenea, turiștii trebuie să păstreze legătura cu autoritățile prin intermediul serviciului 112 în caz de urgență și să urmeze sfaturile echipelor de salvare pentru a preveni accidente grave.

