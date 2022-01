Modul în care pensionarii vor primi ajutorul de 1.200 de lei din parte statului. Ministrul Muncii a lămurit confuzia

Pensionarii vor primi în luna ianuarie ajutorul de 1.200 de lei, din partea statului, iar Marius Budăi, ministrul Muncii, a explicat care este procedura prin care se intră în posesia banilor.

Ce categorie de pensionari va primi acest ajutor de la stat

Potrivit legii, pentru a primi ajutorul de la stat, veniturile pensionarilor nu trebuie să depăsească suma de 1.600 de lei.

„Noi am vorbit de pensiile mai mici sau egale cu 1.600 lei, prag care reprezintă nivelul pensiei medii în luna decembrie. 2,45 milioane de seniori se încadrează până la 1.600 de lei. Noi suntem obligați ca şi guvern, indiferent care ar fi culoarea lui, eu sunt mândru că vorbesc de pachetul social PSD unde am reușit să majorăm şi alocațiile.

Noi vorbim în ordonanță de venituri, de pensia până la 1600 lei şi de acele indemnizații speciale. Nu mă refer la pensii speciale ci la acele indemnizații plătite”, a spus Marius Budăi.

„Sunt acele persoane cu pensia minimă şi cu venituri de până în 1.600 de lei”

„Vorbim aici de un sprijin financiar acordat de stat pentru cele mai vulnerabile categorii de persoane. Acestea sunt familiile cu copii multi, şi am majorat alocaţiile, sunt persoanele cu dizabilităţi, unde am instituit a 13-a indeminizaţie și sunt acele persoane cu pensia minimă şi cu venituri de până în 1600 de lei. Aici statul trebuie sa intervina punctual, asa cum am facut acum cu acest ajutor financiar”, a declarat ministrul la România TV.

În urma sesizărilor făcute de unii pensionari care nu au primit ajutorul de 1200 de lei promis de stat, Ministerul Muncii a făcut recent câteva precizări.

„Precizare la ajutorul de 1.200 de lei care se acordă în ianuarie persoanelor cu pensii 1.600 de lei: verificăm toate cazurile sesizate, dar până acum am avut sesizări doar de la persoane care nu se califică fiindcă mai au și alte tipuri de pensie, iar sumele adunate depășesc 1.600 de lei”.