Modificări la Codul Muncii. Salariații au dreptul la zece absențe pentru urgențe familiale. Legea este în vigoare

Angajații au dreptul, începând de sâmbătă, 22 octombrie, la zece zile libere pe an pentru a se ocupa de urgențele familiale. Conform noilor modificări aduse la Codul Muncii, prin Legea 283/2022, în situații neprevăzute, determinate de o boală sau de un accident salariații au dreptul să lipsească de la muncă.

Zilele acordate sunt în limita de 10, într-un an calendaristic, și trebuie anunțate în prealabil. Pentru a nu exista situații de dubiu, comunicarea trebuie să se facă, de preferat în scris. Angajatorul trebuie informat fie printr-o solicitare scrisă, pe hârtie, fie printr-un mesaj transmis pe e-mail, whatsapp sau chiar prin SMS.

Aceste zile pot fi cerute în situații „care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului”, dar trebuie recuperate, ulterior. Modalitatea de recuperare urmează să se stabilească de comun acord, de către angajat și de patronat. Dacă recuperarea se va face în afara timpului normal de lucru, nu va fi considerată muncă suplimentară și nu va fi recompensată pe regimul orelor suplimentare. În cazuri excepționale, în situația în care din cauza condițiilor de lucru, orele absentate nu pot fi recuperate fizic, se poate ajunge ca salariatul ce absentează să nu fie plătit.

Pe de altă parte, trebuie spus că drepturile de care se bucură un angajat nu pot fi anulate pe perioada absenței. Mai mult patronii nu au dreptul să-i concedieze pe cei care au absentat de la lucru pentru urgențe familiale. Zilele libere acordate pentru urgențele familiale sunt considerate perioade de activitate prestată, iar acordarea lor nu va afecta concediul de odihnă anual.

Concediu de îngrijitor pentru salariați

În acest context, trebuie spus că, tot din 22 octombrie, salariații vor avea dreptul la un nou tip de concediu, destinat îngrijirii unei rude bolnave. Durata acestui concediu este de cinci zile lucrătoare pe an. Conform legii, sunt considerate rude fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul ori soția unui salariat.

„Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului”, prevede noul act normativ.

Patronii care vor refuza să acorde acest concediu, de îngrijitor, salariaților ce îndeplinesc condițiile prevăzute de lege vor risca amenzi cuprinse între 4.000 și 8.000 de lei. Potrivit legii, drepturile unui salariat se vor menține pe toată durata concediului de îngrijitor, iar angajatorii nu vor putea să-l dea afară în această perioadă.

De menționat că până pe 18 noiembrie va trebui emis un ordin care să conțină condițiile acordării acestui tip de concediu și problemele medicale pentru care se va putea cere, conform avocatnet.ro.