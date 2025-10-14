Moda blugilor retro revine: Look-ul lui Brando, Redford și Kate Moss, din nou în trend

Moda anilor de aur își face din nou loc în garderoba contemporană. Blugii celebrii purtați odinioară de legende ca Robert Redford, Marlon Brando sau Kate Moss sunt din nou în centrul atenției. Cu un aer retro, dar integrați perfect în stilul modern, blugii, croiți clasic revin puternic în tendințe, atrăgând atât nostalgici, cât și noua generație de iubitori ai stilului casual atemporal, scrie Chloe Mac Donnell, redactor adjunct de modă și stil de viață, la theguardian.com.

În lumea modei masculine, duelul clasic dintre blugii skinny și cei largi pare să fi ajuns la un nou capitol. Un stil aparent uitat revine în prim-plan cu o eleganță discretă: blugii cu croială dreaptă, rebotezați „Goldilocks” de Leon Hedgepeth, redactor cu o experiență vastă în industria modei.

Inspirându-se mai degrabă din eleganța relaxată a lui Robert Redford decât din extravagantele apariții din era „Top Gear” a lui Jeremy Clarkson, acest stil oferă un echilibru ideal. Hedgepeth sintetizează esența trendului printr-o formulare memorabilă: „nici prea skinny, nici prea baggy, exact cum trebuie”.

Revenirea acestor blugi reflectă o schimbare de perspectivă: moda actuală caută confortul fără a sacrifica stilul, iar croiala dreaptă pare să ofere exact această armonie.

Modelul 501 de la Levi’s, considerat cel mai popular din istoria brandului, rămâne un etalon al modei denim. Purtat de-a lungul decadelor de figuri emblematice precum Marlon Brando, Steve Jobs sau Kate Moss, acest model reușește să sintetizeze perfect esența croielii drepte.

Anne-Catherine Lepas, vicepreședintă la Levi's în Europa, explică faptul că această croială — dreaptă de la șold până la gleznă — oferă un aspect simplu și natural, ușor de adaptat oricărui tip de siluetă.

Tendința este confirmată și de cifre: în rețeaua britanică John Lewis, vânzările de blugi cu croială dreaptă au crescut cu 30% față de anul precedent. Printre cele mai căutate produse se află o pereche de blugi de 260 de lire sterline de la brandul american Frame. În plus, colaborarea recent lansată de John Lewis cu designerul Rejina Pyo merge în aceeași direcție stilistică: blugii drepți, în tonuri închise de albastru, aflându-se deaja în topul vânzărilor.

Tot mai mulți consumatori aleg să își simplifice garderoba, întorcându-se la piese clasice și durabile, în detrimentul tendințelor efemere. În locul modei stridente, preferința se îndreaptă către articole esențiale, cu valoare de durată. Un exemplu emblematic este modelul de blugi 501 de la Levi's, lansat în 1873 și purtat de muncitorii din mine, dar care continuă să fie relevant și astăzi.

Levi's a anunțat vineri o creștere de 7% a veniturilor, ajungând la 1,5 miliarde de dolari în al treilea trimestru fiscal, semn că acest tip de modă clasică rămâne profitabil.

Potrivit lui Kay Barron, director de modă, succesul blugilor 501 se datorează croielii constante: crac drept și talie înaltă, care s-a menținut de-a lungul decadelor. În plus, faptul că pot fi găsiți și la mâna a doua îi face atractivi.