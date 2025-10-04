Actualizează-ți ținutele cu cele mai noi tendințe din această toamnă 

Pe măsură ce toamna și-a intrat în drepturi a venit momentul să începem serios să ne gândim ce vom purta în această perioadă. Înlocuirea hainelor lejere din lunile de vară cu haine groase poate părea puțin deranjantă, dar este necesară. De la piele și ținute de birou, la franjuri și accesorii strălucitoare, propun designerii pentru acest sezon.

Din fericire, designerii au oferit colecții de toamnă-iarnă care pot mulțumi toate gusturile. Indiferent de preferințe există tendințe care dau viață și culoare stilului din această toamnă și pot mulțumi pe toată lumea.

De la pielea fină și ținutele office opulente, la franjuri elegante și accesorii strălucitoare, sunt o parte dintr-o multitudine de moduri în care designerii propun împrospătarea garderobei. Există posibilitatea ca din ceva foarte simplu precum o fustă midi, de exemplu, să devină preferata din acest sezon dacă o accesorizezi cum trebuie.

Franjurile completează ținutele dându-le un farmec aparte, indiferent la ce piesă vestimentară sunt aplicate. De exemplu la o piesă vestimentară mulată, cum ar fi un body sau o fustă, va aduce un plus pieselor dacă sunt aplicate franjuri.

O haină din piele este un element obligatoriu în acest sezon, care surclasează majoritatea hainelor groase de toamnă. Alegerea unei haine cu un aspect uzat nu este doar mai confortabilă decât un stil rigid, ci poate emana și un aer de epocă. Designerii propun haine din piele lungi cu gulere ample de blană sau jachete simple care pot fi purtate la pantaloni sau fuste.

Așadar, garderoba personală nu trebuie să se oprească doar la ținute din stofă în această toamnă. De la fuste cu paiete, balerini accesorizați și bluze strălucitoare, există o multitudine de piese din piele care te vor face să te simți bine.

Culorile neutre ale pieselor din piele fină sunt recomandate pentru persoanele care preferă haine mai puțin stridente, menținând în același timp strălucirea și eleganța.

Designerii spun, de asemenea, că blugii baggy sunt din nou la modă. Alegerea unei perechi de pantaloni largi din denim este numai bună pentru sezonul de toamnă. Adidașii sau bascheții sunt, de asemenea, o alegere bună pentru ținutele casual, în timp ce un pantof stiletto poate completa blugii baggy fără probleme.

Deși fustele creion sunt încă la modă, o fustă midi dintr-un material bogat îndeplinește toate cerințele pentru o ținută de zi, mai ales în lunile reci de toamnă. Sunt suficient de lungi pentru a-ți oferi confort și libertatea de a te mișca în timpul zilei.

Alegerea unei ținute pentru birou poate fi o adevărată povară, așa că renunțați la codurile vestimentare de altădată și alegeți piese mai opulente, cum ar fi bluze de mătase cu umeri exagerați, fuste creion somptuoase și pantofi eleganți. Sunt câteva sfaturi oferite de instyle.com.