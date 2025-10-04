Monden

Actualizează-ți ținutele cu cele mai noi tendințe din această toamnă 

Comentează știrea
Actualizează-ți ținutele cu cele mai noi tendințe din această toamnă Moda. Sursa foto. Pixabay
Din cuprinsul articolului

Pe măsură ce toamna și-a intrat în drepturi a venit momentul să începem serios să ne gândim ce vom purta în această perioadă. Înlocuirea hainelor lejere din lunile de vară cu haine groase poate părea puțin deranjantă, dar este necesară. De la piele și ținute de birou, la franjuri și accesorii strălucitoare, propun designerii pentru acest sezon.

Actualizează-ți ținutele cu cele mai noi tendințe din această toamnă

Din fericire, designerii au oferit colecții de toamnă-iarnă care pot mulțumi toate gusturile. Indiferent de preferințe există tendințe care dau viață și culoare stilului din această toamnă și pot mulțumi pe toată lumea.

De la pielea fină și ținutele office opulente, la franjuri elegante și accesorii strălucitoare, sunt o parte dintr-o multitudine de moduri în care designerii propun împrospătarea garderobei. Există posibilitatea ca din ceva foarte simplu precum o fustă midi, de exemplu, să devină preferata din acest sezon dacă o accesorizezi cum trebuie.

Franjurile completează ținutele dându-le un farmec aparte, indiferent la ce piesă vestimentară sunt aplicate. De exemplu la o piesă vestimentară mulată, cum ar fi un body sau o fustă, va aduce un plus pieselor dacă sunt aplicate franjuri.

Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru
Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru
Fondatorul partidului comunist, Constantin Pârvulescu, despre contestarea lui Ceaușescu, în plin Congres. „Era un carierist”
Fondatorul partidului comunist, Constantin Pârvulescu, despre contestarea lui Ceaușescu, în plin Congres. „Era un carierist”

Hainele din piele, din noul la modă

O haină din piele este un element obligatoriu în acest sezon, care surclasează majoritatea hainelor groase de toamnă. Alegerea unei haine cu un aspect uzat nu este doar mai confortabilă decât un stil rigid, ci poate emana și un aer de epocă. Designerii propun haine din piele lungi cu gulere ample de blană sau jachete simple care pot fi purtate la pantaloni sau fuste.

Haine din piele

Haine din piele. Sursa foto: Pixabay

Așadar, garderoba personală nu trebuie să se oprească doar la ținute din stofă în această toamnă. De la fuste cu paiete, balerini accesorizați și bluze strălucitoare, există o multitudine de piese din piele care te vor face să te simți bine.

Culorile neutre ale pieselor din piele fină sunt recomandate pentru persoanele care preferă haine mai puțin stridente, menținând în același timp strălucirea și eleganța.

Toamna blugilor generoși

Designerii spun, de asemenea, că blugii baggy sunt din nou la modă. Alegerea unei perechi de pantaloni largi din denim este numai bună pentru sezonul de toamnă. Adidașii sau bascheții sunt, de asemenea, o alegere bună pentru ținutele casual, în timp ce un pantof stiletto poate completa blugii baggy fără probleme.

Blugi

Blugi. Sursa foto: Pixabay

Deși fustele creion sunt încă la modă, o fustă midi dintr-un material bogat îndeplinește toate cerințele pentru  o ținută de zi, mai ales în lunile reci de toamnă. Sunt suficient de lungi pentru a-ți oferi confort și libertatea de a te mișca în timpul zilei.

Alegerea unei ținute pentru birou poate fi o adevărată povară, așa că renunțați la codurile vestimentare de altădată și alegeți piese mai opulente, cum ar fi bluze de mătase cu umeri exagerați, fuste creion somptuoase și pantofi eleganți. Sunt câteva sfaturi oferite de instyle.com.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:08 - Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru
11:54 - Fondatorul partidului comunist, Constantin Pârvulescu, despre contestarea lui Ceaușescu, în plin Congres. „Era un car...
11:42 - Premieră în lumea științei: Au fost îndepărtate digital măștile de la patru mumii. Cum arată fețele
11:30 - Actualizează-ți ținutele cu cele mai noi tendințe din această toamnă 
11:17 - Silviu Predoiu, fost șef SIE: Amenințarea Rusiei este cât se poate de reală
11:08 - ESHTE împlinESHTE 3 ani

HAI România!

Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Nu predică ipocrită, ci exorcizare
Nu predică ipocrită, ci exorcizare

Proiecte speciale