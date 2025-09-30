Cum a apărut brand-ul de haine PORC. Deliric are profit uriaș

Brandul de îmbrăcăminte streetwear PORC și-a început călătoria în lumea modei acum aproximativ un deceniu, în spatele artistului Răzvan Eremia, cunoscut publicului larg sub numele de scenă Deliric.

Produsele PORC au fost inițial disponibile online și la locația din Centrul vechi, The Urbanist, unde tinerii pasionați de stilul urban au descoperit tricourile și hanoracele cu design nonconformist. În prezent, brandul și-a extins prezența și pe Calea Victoriei, într-un flagship store propriu, aducând mai aproape de public colecția sa variată de haine.

„În antreprenoriat trebuie să existe o balanță între a nu te grăbi, dar a fi îndrăzneț. Trebuie să crezi și să te gândești că poți face ce îți propui, dar nu trebuie să te grăbești. Nu trebuie să faci mâine milionul de euro. Trebuie să o iei ușor, să înveți, să experimentezi. Ai timp”, a explicat iubitul Innei, evidențiind filosofia care a ghidat evoluția brandului său.

Afacerea PORC a început timid, în 2011, cu un magazin online care oferea trei modele de tricouri și un cort expozițional ieftin. Astăzi, brandul propune o colecție de peste 300 de produse, de la tricouri și hanorace la accesorii streetwear, și vânzările au depășit așteptările inițiale ale creatorului său.

Numele simplu și aparent amuzant, PORC, a atras atenția tinerilor, deși nu sună „cool” ca Diesel sau sofisticat ca Prada. Stilul urban, inspirat din muzica lui Deliric, a făcut ca hainele să fie purtate cu entuziasm de publicul tinere generatii, consolidând reputația brandului.

Potrivit datelor oficiale, firma Porc A Porter SRL, care gestionează brandul PORC, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 7,6 milioane de lei, în ușoară scădere față de anul anterior, și un profit net de 122.666 de lei, cu 16 angajați.

În același timp, Deliric este și acționar în Triunghiul Porcului SRL, firmă cu activități în creație literară și muzicală, care a înregistrat în 2024 un profit net de 1,87 milioane de lei, în creștere cu 123% față de 2023.

La nivel cumulat, cele două firme administrate de Deliric au raportat aproape 2 milioane de lei profit net, în creștere cu 37% față de anul precedent, consolidând poziția artistului și antreprenor în industria modei și a muzicii.

Brandul PORC se vinde atât prin platforma online, cât și în magazine fizice. Pe lângă flagship-ul de pe Calea Victoriei, produsele sunt prezente și în magazinele U Man din Cluj și Timișoara, demonstrând că streetwear-ul creat de Deliric a câștigat o popularitate solidă în rândul tinerilor din mai multe orașe.

Înainte de acest brand, Răzvan Eremia a explorat diverse proiecte de antreprenoriat: a încercat să lanseze o revistă de muzică și să organizeze evenimente, experiențe care i-au format perspectiva asupra afacerilor. Filosofia lui se bazează pe echilibru între curaj și răbdare, ceea ce a permis brandului să se dezvolte treptat, fără a forța succesul imediat.

„Trebuie să o iei ușor, să înveți, să experimentezi. Ai timp”, este motto-ul care a ghidat toate deciziile lui Deliric în dezvoltarea brandului, de la tricourile simple de acum un deceniu la colecțiile extinse de astăzi.