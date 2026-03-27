Moartea unui bebeluș din Vrancea, investigată de poliție. Mama a fost cea care l-a găsit

Polițiștii din județul Vrancea au deschis o anchetă după ce o femeie a sunat la 112, anunțând că fiul ei, în vârstă de o lună și jumătate, nu mai respiră. La fața locului s-au deplasat imediat echipaje medicale, care au constatat decesul copilului, potrivit informațiilor furnizate de IPJ Vrancea.

„La data de 27 martie 2026, ora 04:19, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Adjud au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o femeie cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de o lună și jumătate, nu mai respiră”, se arată într-un comunicat transmis vineri de IPJ Vrancea.

Ancheta preliminară a polițiștilor a scos la iveală că sugarul nu prezenta semne vizibile de violență. Totuși, autoritățile subliniază că cercetările sunt încă în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele care au dus la decesul minorului.

Specialiștii IPJ Vrancea colaborează cu echipele medicale pentru a aduna informații și probe care să clarifice evenimentul. „Din primele verificări, copilul nu prezenta urme vizibile de violență. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment”, precizează polițiștii.

Autoritățile recomandă ca în astfel de situații părinții să solicite imediat ajutor medical și să ofere toate detaliile relevante pentru anchetă, pentru a se asigura că intervenția este rapidă și eficientă.

Evenimentul a stârnit îngrijorare în comunitatea locală, iar ancheta poliției va fi una complexă, incluzând interviuri cu familia și analiza detaliată a condițiilor în care se afla copilul. De asemenea, anchetatorii urmează să verifice istoricul medical al sugarului și orice alte informații care ar putea ajuta la elucidarea cauzei decesului.

IPJ Vrancea a transmis că va furniza noi detalii pe măsură ce ancheta progresează, subliniind că prioritatea autorităților este să clarifice circumstanțele și să ofere răspunsuri cât mai precise familiilor implicate.