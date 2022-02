Mituri alimentare dezmințite! Ar trebui să îndepărtați pielea de pui înainte de a mânca? Nu vă puteți imagina cât de mult greșiți

Este adevărat că pielea de pui conține grăsime. Deşi grăsimea găsită în alimentele de origine animală vă poate crește colesterolul și riscul de boli de inimă atunci când sunt consumate în exces, majoritatea grăsimilor din pielea de pui sunt de fapt grăsimi nesaturate sănătoase pentru inimă, potrivit Școlii Harvard de Sănătate Publică.

Gătitul puiului cu pielea ajută la menținerea puiului moale și aromat. Deci, dacă gătiți cina cu pui pentru oaspeți și doriți să evitați puiul uscat, luați în considerare să păstrați pielea puiului.

Dezavantajele consumului de piele de pui

Principalul dezavantaj al păstrării pielii pe pui este că adaugă calorii suplimentare și grăsimi saturate la masă. Un piept de pui gătit fără piele conține 231 de calorii, iar unul gătit cu piele conține 276 de calorii.

Asociația Americană a Inimii sugerează să limitați grăsimile saturate din dieta dumneavoastră la 5 sau 6% din aportul total de calorii zilnic, ceea ce echivalează cu aproximativ 13 grame de grăsimi saturate zilnic atunci când mănânci 2.000 de calorii.

Pielea de pui nu este chiar nesănătoasă

Există beneficii și dezavantaje pentru îndepărtarea pielii de pe pui înainte de a o mânca. Concluzia este că păstrarea pielii pe puiul tău nu va crește drastic aportul de calorii sau riscul de boli de inimă atunci când este consumat cu moderație, ca parte a unui plan de masă bine echilibrat. Pielea de pui a primit o reputație proastă pentru că este bogată în grăsimi. Dar pentru că pielea de pui conține mai multe grăsimi nesaturate sănătoase pentru inimă decât grăsimi saturate, nu este atât de rău pe cât ați putea crede.

O bucată de carne de pui cu piele are cu 50 de calorii mai mult decât o bucată de carne de pui fără piele. În plus, are un gust mai bun, deci nu este nevoie să adaugi sare multă pentru gust.

Concluzie: Cercetătorii aduc o veste bună pentru mulți oameni, deoarece aproape toată lumea iubește pielea de pui, mai ales atunci când este bine rumenită, dar, în același timp, își făcea griji că este grasă. Acum nu mai este cazul, putem consuma liniștiți dar cu măsură, spun cercetătorii, potrivit fitday.