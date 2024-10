Mitică Dragomir o plânge pe Delia Budeanu. A suferit mult

Delia Budeanu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare ale Televiziunii Române, a murit. Tragedia s-a produs în cursul zilei de sâmbătă, 19 octombrie.

Moartea cunoscutei prezentatoare de televiziune a fost deplânsă de Mitică Dragomir. Fostul șef al LPF a povestit că a cunoscut-o personal și că este la curent cu suferința sa.

Mitică Dragomir, fostul șef al LPF are doar cuvinte de apreciere despre fosta prezentatoare de televiziune. El spune că a cunoscut-o pe Delia Budeanu, prin intermediul soțului acesteia, cu care a fost prieten. Fostul șef al LPF spune că fosta prezentatoare și realizatoare tv a trecut prin chinuri groaznice în ultimul an.

„Eu am cunoscut-o de când trăia și tatăl… noi am fost prieteni. Copiii noștri au fost foarte bun prieteni. Ea a fost o frumusețe, o femeie deșteaptă și cuminte. A avut toate calitățile. Vezi, de multe ori Dumnezeu face nedreptăți. S-a chinuit acum în ultimul an. Prin ce chinuri groaznice a trecut”, a relatat Mitică Dragomir.