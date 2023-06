Crainica TV Delia Budeanu, despre teroarea pe care a trăit-o în comunism: „M-am gândit că nu ajung nici la gard şi voi fi împuşcată“

Crainica TV Delia Budeanu, a povestit despre perioada comunistă, în care frumuseţea nu trebuia expusă ori făcută publică, pentru a nu o deranja pe Elena Ceauşescu. Ea, Lia Mărăscu, Sanda Ţăranu, Ioana Bogdan şi Cristiana Bota au fost considerate divele acelor timpuri, dar nu au avut o viață prea ușoară.

Delia Budeanu s-a angajat la Radio România imediat după absolvire și s-a căsătorit cu doctorul Romulus Balaban, căruia i-a dăruit fiică, pe Diana (n. 1969). Între timp, printr-un coleg de la Secţia Tineret, a aflat că cei de la televiziune organizau un concurs pentru un post de prezentatoare. Aceasta a fost înregimentată în sistemul televiziunii publice pe 1 iunie 1970, când a și apărut pe programul 2, cu prezentări de concerte simfonice.

„Eram timidă, nu ştiam ce e aia o pudră… Când mi se aprindea becul roşu de la cameră, simţeam că mor. Mi se accelera pulsul, la fel şi respiraţia… Într-un an de zile, am reglat situaţia asta“, povestea cea care urma să intre pe programul 1 drept crainică, la vârsta de 22 de ani, şi care tocmai divorţase după un an de mariaj. „La început, era fascinant, o planetă necunoscută. După care s-a văzut că asta te poate lega, te poate inhiba, pentru că nu mai puteai fi tu. Tu trebuia să fii personajul de pe ecran, dar tu când plecai, voiai să fii tu, să fii liber în timpul tău privat. Dar nu mai aveai voie, se întorcea împotriva ta. Erai tot timpul personajul de la televiziune. Fiind extrem de cunoscut, trebuie să te supraveghezi şi aşa am trăit toată viaţa, cu o maximă supraveghere asupra mea însămi“, recunoştea în interviul acordat Eugeniei Vodă, pentru emisiunea „Profesioniştii“.

A fost terorizată în comunism

Crainica a povestit că a fost terorizată în comunism și că a crezut că va fi împușcată. Ea trăia cu această frică în fiecare zi.

„Sistemul ne-a indus ideea că şi dacă respirăm puţin altfel, se va şti. Puteţi înţelege ce e aceea frica generalizată, teama ca stare? Da, mie mi-a fost foarte frică de ei. (…) Mi-a trecut şi mie prin minte că aş putea spune atunci ceva, dar m-am gândit că nu ajung nici la gard şi voi fi împuşcată“, a spus Delia.