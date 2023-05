Cum i-a distrus Elena Ceaușescu viața unei actrițe celebre. Și căsnicia cu un ministru comunist i-a adus mari probleme

Silvia Popovici a făcut parte din Generaţia de Aur a marilor actori români. Cu toate astea, ea s-a confruntat cu o boală înfiorătoare și a murat la doar 60 de ani. Și căsnicia cu un ministru comunist i-a adus mari probleme, iar Elena Ceaușescu i-a distrus cariera.

Ea a trăit un adevărat coșmar din cauza căsniciei cu ministrul Maxim Berghianu, care a făcut parte inclusiv din guvernul condus de Constantin Dăscălescu. Emilia Marinela Macovescu, soţia ministrului de Externe din perioada 1972-1978, a povestit că Silvia Popovici a trecut printr-o mulțime de momente dificile și din cauza Elenei Ceaușescu, pe care a considerat-o prietenă.

Elena Ceaușescu i-a distrus cariera actriței pentru a nu se bucura de mai mult succes ca soțul său, Maxim Berghianu. Ea i-a interzis și să apară în filme.

Silvia Popovici a făcut parte din promoţia de aur: Sanda Toma, Draga Olteanu Matei, Mircea Albulescu, Victor Rebengiuc, Amza Pellea, Gheorghe Cozorici, Constantin Rauţchi, Silviu Stănculescu.

Pe marele ecran a debutat la 21 de ani, în 1954, în pelicula „La mere”, dar s-a făcut cu adevărat remarcată în „Darclee”, film regizat de Mihai Iacob. Ea a mai jucat și în „Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu” sauv„Mușatinii”, dar şi în „Serata”, „Pădurea spânzuraților”, „Trecătoarele iubiri” sau Giogonda fără surâs”. Ultimul film în care a jucat a fost „Enigmele se explică în zori”, în 1987.

Elena Ceaușescu i-a distrus viața

Elena Ceaușescu nu a mai suportat succesul Silviei Popovici și a luat atitudine.

„Comisia de examen a găsit că nu sunt fotogenică şi m-a respins. Am luat note foarte bune, aşa încât s-a compensat şi am intrat în Institut. Eşecul avut la fotogenie m-a pus pe gânduri, m-a durut mult. Dar am socotit că singura cale de a obţine şi aici rezultate bune era să lupt cu chipul meu. Ei, da, nu e o figură de stil. E o bătălie care se duce în tăcere şi cere multă voinţă, răbdare, cunoaştere de sine”, spunea Silvia Popovici, într-un interviu acordat revistei „Tomis”, în 1983.

Ea s-a stins din viață în 1993, la doar 60 de ani, din cauza unei boli crunte, potrivit Fanatik.