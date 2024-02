Mirela Vaida nu mai ascunde trecutul. Tatăl ei a avut motive să fie supărat

Mirela Vaida este cu adevărat o femeie împlinită. Are o carieră de invidiat, o familie frumoasă şi o situaţie materială peste medie. Dar toate acestea le-a obţinut cu multe sacrificii. A fost nevoită să-şi părăsească familia pentru a-şi împlini visul de a fi celebră. Privind în urmă, atunci când vorbește despre trecut, gândul ei zboară la părinții.

Mirela Vaida nu-şi mai ascunde trecutul

Astfel, împotriva voinței părinților, mai ales a tatălui său, Mirela Vaida a decis să se mute la București. Era convinsă că aici va reuşi să se realizeze, şi a reuşit.

„Eu am plecat de acasă la 21-22 de ani, cumva împotriva părinților mei, mai ales a tatălui meu, care a fost destul de supărat pe mine, a acceptat foarte greu plecarea mea. Sigur, eu sunt și sora mai mare, mai am un frate mai mic cu doi ani și jumătate, și cumva eram deschizătoarea de drumuri”, povestea Mirela Vaida.

Artista a recunoscut că tatăl său nu a fost de acord să plece la Bucureşti. Fiind o elevă eminentă, olimpică pe județ, cu multe premii câștigate la olimpiadele de limba română, părinții ei își doreau să rămână la Iași.

Mirela Vaida. Sursa foto: Facebook

Tatăl ei dorea să-și facă o carieră alături de familie

Prezentatoarea TV a plecat din casa părintească la vârsta de 21-22 de ani, cumva împotriva tatălui ei. Privind în urmă, actrița își amintește că părintele ei a fost destul de ferm atunci când ea și-a exprimat dorința de a se afirma în fața camerelor de filmat.

”Eu am fost o elevă eminentă și tatăl meu se mândrea cu mine, am fost olimpică pe județ, am fost și olimpică națională cu niște premii speciale la română, ceea ce trebuie să fac în fiecare zi. Tatăl meu nu ar fi vrut să plec de acasă, a vrut să rămân acolo, la Iași, și să-mi fac acolo un viitor, dar eu am vrut pentru mine mai mult, am simțit că vreau să plec de acasă, să am libertate”, spunea Mirela Vaida.

Mirela Vaida. Sursa foto: Facebook

Mirela Vaida are o familie minunată

Mirela Vaida s-a căsătorit în 2009 cu Alexandru Vaida și au trei copii: Carla, Vladimir și Tudor. Artista nu ascunde faptul că i-a fost foarte greu. Dar a trecut peste toate şi acum se bucură de tot ceea ce a realizat alături de familie.

Copiii artistei. Sursa foto: Facebook

„A fost mai greu. E prima dată când vorbesc despre asta. Eu am pierdut două sarcini, una dintre ele chiar anul trecut, înainte de a intra în direct şi prima chiar pe scena teatrului. A fost o dramă atunci. Foarte mulţi colegi de breaslă mă mă acuzau că muncesc foarte mult. Oamenii nu ştiu că, înainte de a fi o persoană publică, eşti om şi ai şi tu vulnerabilităţile tale”, spunea Mirela Vaida.