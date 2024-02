Social Consilier de conturi la CCR, cu minilingouri la sertar. Mirela Călugăreanu, avere impresionantă







Mirela Călugăreanu este unul dintre consilierii de conturi la Curtea de Conturi. Aceasta are mai multe terenuri, case, dar și minilingouri din aur.

Consilier de conturi la Curtea de Conturi, Mirela Călugăreanu are un teren intravilan de 112 metri pătrați în București. De asemenea, împreună cu soțul, aceasta mai deține alți 336 de metri pătrați de teren intravilan tot în București.

Cei doi au și 2.000 de metri pătrați de teren în Giurgiu. Consiliera a moștenit și 3/8 dintr-un teren agricol de 40.400 de metri pătrați în Giurgiu. Soții Călugăreanu dețin și o casă de locuit de 220 de metri pătrați, în București.

Mirela Călugăreanu, casă de vacanță la Giurgiu

De asemenea, cei doi au în Giurgiu o casă de vacanță de 100 de metri pătrați. Consiliera a moștenit și 3/8 dintr-o casă de locuit de 150 de metri pătrați. Mai are și un apartament în București de 65 de metri pătrați. Și un altul, tot în București, cu o suprafață de 64 de metri pătrați. Consiliera are și un Land Rover pe care l-a achiziționat în 2010. De asemenea, aceasta deține și minilongouri de aur în valoare de 8.600 de euro.

A și vândut un apartament de 70.000 de mii de euro unei persoane fizice, în anul 2022. La capitolul conturi, Mirela Călugăreanu are două.

A încasat venituri din patru surse

Într-un cont, aceasta a depozitat suma de 68 de mii de euro, iar în celălalt are strânși 9.500 de lei. Consiliera are și un credit în valoare de 226.600 de lei, care are scadența în 2026. Aceasta a încasat mai multe venituri, după cum urmează:

-suma de 51.973 a primit- de la ANAF, ca președinte,

-suma de 80.204 lei a încasat-o de la CEC, unde a fost președinte CA,

-indemnizația de consilier de conturi a fost de 213.578 lei.

Și a mai încasat și 836 de lei ca și cadru didactic. Practic, Mirela Călugăreanu a primit peste 330.000 de mii de lei din aceste surse, adică peste 5.000 de euro pe lună. Soțul a încasat 96.838 de lei ca șef serviciu la Direcția Taxe și Impozite de la Sectorul 1.