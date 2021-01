Invitatul jurnalistului Mirel Curea în studioul EVZ TV, în cadrul emisiunii „Dosare de presă”, renumitul actor Mircea Diaconu a rememorat începutul carierei sale ca politician, care s-a născut mai degrabă ca rezultat al unei lupte cu ANI.

„Nu trebuie să existe precedentul Diaconu”

„Era prin 2010, s-a lucrat puțin la legea ANI, s-au trezit că sunt în incompatibilitate, fiindcă avusesem o scurtă perioadă la Senat în 2008, timp în care jumătate din Senatul ăla din care eram eu asfalta România. În 2014, când se judeca, la vârf am avut 9 procese pe dreptul de a candida la alegerile parlamentare. Eu voiam să se judece cazul meu și vroiam neapărat să candidez.

Avocatele ANI au început să strige în sală la doamnele judecătoare: Atenție, noi facem MCV-ul, nu trebuie să existe precedentul Diaconu”. Eu ce am făcut? Am încredere în justiție, dar nu ai altă soluție decât să ai încredere și răbdare. Mulțumesc lui Dumnezeu, e o experiență care m-a întărit, m-am ales și cu sechele. Mi-au anchetat jumătate din teatru, -ce vină aveau oamenii ăia?- ca să mă compromită public. Am fost trimis în judecată, dar nu au putut să rețină niciun prejudiciu. E istorie aici, am traversat niște timpuri… ”

„Sunt om de pe aici. Dar pe cuvântul meu că nu am furat nimic pe lumea asta”

Artistul a vorbit apoi și despre arhetipul de politician pe care consideră că l-a reprezentat pentru oameni, rememorând mai multe episoade din viața sa legate de politică și justiție. „Am fost precedentul Diaconu, am stat cu buletinul în mână și m-am rugat la Dumnezeu, am avut și un avocat foarte bun, corect. Nu pretind că sunt venit din ceruri, de niciun fel. Sunt om de pe aici. Dar pe cuvântul meu că nu am furat nimic pe lumea asta. Nimic pe lumea asta! (…)”