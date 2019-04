Cutremurător! „Fost penal, azi pensionar”, victimă a sistemului condus de Kovesi, le scrie oficialilor europeni. Scrisoare emoționantă

Înalții oficiali europeni o susțin necondiționat pe Laura Codruța Kovesi și impun statului român să o scutească de judecată. Nimeni din România, de la premier la europarlamentari, nu a putut să-i convingă pe Frans Timmermans, Antonio Tajani și alții că DNA-ul condus de Kovesi a comis și multe abuzuri.





Dan Radu Rușanu a fost arestat și a trăit un calvar care a durat aproape 5 ani. La finalul acestei perioade a fost achitat. Nimeni nu a fost tras la răspundere.

Rușanu le-a scris o scrisoare deschisă oficialilor europeni. Redăm integral documentul care conține amănunte cutremurătoare.

Catre conducerea Parlamentului Uniunii Europene,

In atentia liderilor grupurilor parlamentare,

Stimati Domni,

Ma numesc Dan Radu Rusanu si sunt membru al PNL din ianuarie 1990, in perioada 2000-2013, am fost VP al partidului.

Am fost ales de patru ori in Parlamentul Romaniei ca senator si deputat si am detinut in acest timp atat functia de VP atat al Senatului cat al Camerei Deputatilor.

Prin educatie, dar mai ales prin convingeri, sunt un filogerman declarat si un sustinator fervental al U.E, considerand ca locul Romaniei nu poate fi decat alaturi de democratiile consolidate ale Batranului Continent.

Asemenea mie, gandeste majoritatea concetatenilor mei si asa se explica explozia de bucurie, consensul national din 1 ianuarie 2007, cand Romania a aderat la UE, in timpul guvernarii liberale, cu Calin Popescu Tăriceanu premier. Atunci ca si in decembrie 1989, aceleasi milioane de romani care inlaturasera dictatura comunista au sarbatorit in strada un eveniment decisiv in istoria noastra.

Intorcandu-ma la problemele personale, deloc intamplator in anul 2013, am fost nominalizat si votat in unanimitate de catre camerele reunite ale Parlamentului Romaniei in functia de Presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara(ASF), organism similar cu BaFin din Germania, AFM din Olanda si ACPR din Franta.

Dupa opt luni de zile, am fost citat la DNA unde mi s-a adus la cunostinta ca sunt inculpat intr-o cauza de coruptie, pentru patru infractiuni grave cu 52 de fapte materiale (dosarul continea peste 1800 de file). Dupa numai 30 de minute de audiere, procurorul de caz din subordinea Dnei. Laura Codruta Kovesi mi-a semnat oronanta de retinere, iar la iesirea din sediul parchetului mi s-au incalcat cele mai elementare drepturi. Astfel, la o ora de varf am fost scos cu catusele la maini si sub escorta politiei judiciare, in mijlocul ziaristilor si cameramanilor chemati acolo de procurori, momentul fiind transmis in direct la toate televiziunile nationale. Un veritabil linsaj mediac, a urmat apoi “comunicatul DNA” insusit si supervizat de Dna Laura Codruta Kovesi prin care eram acuzat si condamnat inainte de a fi judecat.

