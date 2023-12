Peripețiile lui Mircea Badea. A fost la un pas să piardă tot

Mircea Badea a povestit cum i-a fost încheiată media la Biologie în clasa a XII-a, chiar dacă nu a fost niciodată prezent la acele ore. În timpul orelor de Biologie, prezentatorul prefera să joace baschet. La un moment dat, un coleg l-a strigat pe geam și l-a informat că media la această materie nu-i va fi încheiată dacă nu vine.

Mircea Badea, peripeții în liceu

După ce a bătut la ușă, Mircea Badea a fost lăsat să intre, după care și-a cerut scuze pentru întârziere, deși mai erau doar câteva minute până când se termina ora. Inițial, profesorul l-a dat afară. Apoi, acestuia i-a fost milă de el și i-a dat nota 5, chiar dacă nu avea nicio treabă cu Biologia.

„Eu vă spun cum mi s-a încheiat mie media la biologie. Eram în clasa a 12-a la Liceul de Informatică din București. La biologie eu nu fusesem niciodată, jucam baschet în curte. În mod normal jucam baschet în curte, că ce să faci…Și la un moment dat strigă cineva pe geam: ‘Băăă, vino că nu îți încheie media la biologie’. ‘Ce nu îmi încheie? La biologie? Dumnezeule’… Am bătut la ușă mi-a zis ‘intră’ și erau zece în clasă, restul erau la baschet.

Și eu zic: “Bună ziua, iertați-mă, am întârziat.’ Trei minute mai avea ora. Zice: ‘Cum te cheamă?’. Că nu mă cunoștea, vă dați seama. Zic: ‘Badea’. ‘Ok, ieși afară’. Și mi-a pus 5 pentru că m-am prezentat. Biologia era așa… la opționale”, a povestit prezentatorul la Antena 3 CNN.

Ce notă a luat Mircea Badea la Bacalaureat

Iubitul lui Carmen Brumă a mai povestit că n-a copiat deloc la Bacalaureat. El se aștepta să ia nota 10 la filosofie, dar a primit doar șapte. În cele din urmă, Badea a făcut contestație, iar nota sa a fost scăzută de la șapte la șase și a fost la un pas de a nu promova examenul.

Cu toate că a avut parte de multe peripeții, el a promovat examenul maturității cu media 8,99. „Am dat examenul de Bacalaureat la vreo cinci materii. Am dat la sport, am luat 10. Am dat la limba română și așa mai departe. Și, intelectual ce eram în mintea mea, am dat și la filosofie. Eram zece cu toții. Unii copiau, dar mie mi s-au părut subiectele ușoare. Eram pe relax. Am zis că este sub demnitatea mea să copiez”.

A fost la limită

Prezentatorul a mai spus că la celelalte materii a luat nota 10. Iubitul lui Carmen Brumă a subliniat că nu a fost singurul elev în cazul căruia profesorii au greșit nota.

„Puteam să nu iau bacalaureatul practic. Eram la limită. La celelalte am luat 10 cred. Nu mai știu. Media mea la bacalaureat a fost una de mare porc pentru că luasem 6 la filosofie. Nota la bacalaureat a fost 8,99”, a povestit el.