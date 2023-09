Carmen Brumă a rămas fără emisiunea de la Antena 1. Cine o înlocuiește

Carmen Brumă a rămas fără emisiunea de la Antena 1. Vedeta a încheiat colaborarea cu Antena 1 pentru show-ul culinar „Hello Chef”, fiind înlocuită cu muzicianul și compozitorul Damian Drăghici.

Carmen Brumă a rămas fără emisiunea de la Antena 1

În schimb, iubita lui Mircea Badea va continua să apară la „MediCool”, emisiune care a revenit cu sezonul 5, pe 26 august, la postul de televiziune amintit.

Până vara aceasta, Carmen Brumă lucra la două emisiuni în cadrul postului de televiziune Antena 1. Ea a făcut tandem cu Roxana Blenche, fostă concurentă la „Chefi la cuțite”, la „Hello Chef”. Însă figura și la „MediCool”, alături de medicul Mihail Pautov.

Potrivit Libertatea, oficialii Antena 1 au confirmat că vedeta nu mai face parte din proiectul „Hello Chef”. Totuși, ea va apărea în continuare la „MediCool”.

Carmen Brumă începe un nou al sezon al emisiunii „MediCool”

Cel de-al cincilea sezon MediCOOL a început la Antena 1 pe 26 august. Va fi difuzat în fiecare sâmbătă, de la ora 12.00. Dr. Mihail Pautov este medic specialist în chirurgie generală, iar Carmen Brumă autorul unor programe de slăbit. Prezentatorii revin pe micile ecrane cu noi rubrici, noi experimente, dar şi subiecte mai puțin discutate. Temele medicale de actualitate sunt abordate într-o atmosferă relaxată, prietenoasă, ușor de înţeles, alături de invitaţii emisiunii.

„Cel de-al cincilea sezon MediCOOL este pentru mine la fel de provocator şi plin de învăţăminte ca şi cele de până acum. Sunt mândră că alături de echipa aceasta reuşim să îmbinăm, în concentraţii potrivite, noţiunile medicale, sfaturile practice şi divertismentul, ingrediente care, la prima vedere, nu par compatibile în acelaşi format. Le sunt recunoscătoare celor care ne urmăresc în număr atât de mare, conducând emisiunea în topul audienţelor. Rămâneţi aproape, MediCOOL se întoarce cu un nou sezon, în fiecare sâmbătă, de la ora 12.00, la Antena 1”, a punctat vedeta.

Damian Drăghici îi ia locul la „Hello Chef”

Show-ul culinar „Hello Chef” revine pe 2 septembrie, la Antena 1 cu sezonul 6. Roxana Blenche îl are alături, în acest sezon, pe muzicianul Damian Drăghici. În comunicatul de presă furnizat de televiziune nu a apărut nicio informație legată de Carmen Brumă.

„Este o adevărată plăcere să fac parte din echipa Hello Chef. Cred că bucătăria, la fel ca și muzica, este o formă de artă care îți trezește simțurile și mai ales aduce oamenii împreună. Iată că am reușit să introduc cumva și naiul în procesul de gătit (veți vedea cum în timpul emisiunii). Muzica este forma mea preferată de artă, dar pot spune că am avut câteva preparate cât de cât decente, chiar gustoase, dacă nu sună exagerat. Atât am reușit în momentele când chiar găteam și nu cântam. Cel puțin, așa mi s-a spus. Până la urmă, publicul decide”, a declarat Damian Drăghici despre noua provocare din cariera sa.