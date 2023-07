Ce notă a luat Mircea Badea la Bacalaureat. Prezentatorul de televiziune a fost la un pas să pice examenul

Absolvenții de liceu o să primească azi rezultatele de la examenul de Bacalaureat. Tot astăzi cei nemulțumiți de note vor putea depune contestații. Au trecut mulți ani de când Mircea Badea a susținut examenul maturității. Prezentatorul de televiziune a absolvit Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” și a dat examenul de Bacalaureat în anul 1993.

Chiar dacă au trecut 30 de ani de la acel moment, Mircea Badea nu uită emoțiile prin care a trecut. Prezentatorul de televiziune a susținut examenul la cinci materii, inclusiv la sport. El a mărturisit că a fost destul de relaxat pentru că învățase pentru toate materiile. În timp ce unii colegi au încercat să copieze, Mircea Badea era sigur pe cunoștințele sale și nu a riscat.

Cu toate acestea, realizatorul de emisiuni de televiziune a avut o surpriză neplăcută când rezultatele au fost afișate. El se aștepta să ia nota 10 la filosofie, dar a primit doar șapte. În cele din urmă, Badea a făcut contestație, iar rezultatul a fost și mai dezamăgitor. Nota sa a fost scăzută de la șapte la șase și a fost la un pas de a nu promova examenul.

Mircea Badea a fost la un pas să pice examenul de Bacalaureat

În ciuda acestui lucru, Mircea Badea a promovat examenul maturității cu media 8,99. „Am dat examenul de Bacalaureat la vreo cinci materii. Am dat la sport, am luat 10. Am dat la limba română și așa mai departe. Și, intelectual ce eram în mintea mea, am dat și la filosofie. Eram zece cu toții. Unii copiau, dar mie mi s-au părut subiectele ușoare. Eram pe relax. Am zis că este sub demnitatea mea să copiez”.

Prezentatorul de televiziune a mai adăugat că la celelalte materii a luat nota 10. Mircea Badea susține că nu a fost singurul elev în cazul căruia profesorii au greșit nota. „Puteam să nu iau bacalaureatul practic. Eram la limită. La celelalte am luat 10 cred. Nu mai știu. Media mea la bacalaureat a fost una de mare porc pentru că luasem 6 la filosofie. Nota la bacalaureat a fost 8,99”, a povestit Mircea Badea la postul de televiziune Antena 3 CNN.