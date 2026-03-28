Mirabela Grădinaru va participa la dezbaterea privind adicțiile la copii și adolescenți

Mirabela Grădinaru. Sursa foto: Captură video Youtube
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, va participa săptămâna viitoare la o masă rotundă dedicată adicțiilor, organizată prin proiectul „România în Lumină”. Dezbaterea, cu tema „Adicțiile la copii și adolescenți”, va reuni experți în domeniu, medici, reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor neguvernamentale de profil.

O noua ediţie a proiectului „România în Lumină”, organizată la Palatul Cotroceni

Administraţia Prezidențială a anunțat că va găzdui o nouă ediţie a proiectului „România în Lumină”, care va avea ca temă adicțiile la copii și adolescenți. „Evenimentul este organizat cu implicarea doamnei Mirabela Grădinaru, în parteneriat cu Asociația Zi de Bine, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației şi Cercetării şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului”, a transmis sursa citată.

Potrivit sursei citate, evenimentul va avea forma unei mese rotunde și va avea loc marți, pe data de 31 martie 2026, de la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii.

intrare Palatul Cotroceni / sursa foto: captură video

„Prin iniţierea acestui demers, Administraţia Prezidenţială urmăreşte identificarea unor soluţii pe termen lung şi implementarea unor programe dedicate prevenirii adicţiilor în rândul copiilor şi tinerilor din România”, a explicat sursa menționată anterior.

Călin Georgescu s-a înscris pe o listă selectă, alături de Traian Băsescu și George Simion
Metal din spațiu, prelucrat în antichitate. Descoperirea care schimbă perspectivele istorice
Tema adicţiilor, tot mai importantă în România

Reprezentanţii Preşedinţiei arată că tema adicţiilor devine tot mai importantă atât în România, cât şi în Europa, pe măsură ce fenomenul afectează tot mai mulţi copii şi adolescenţi şi pune în pericol dezvoltarea armonioasă a tinerei generaţii şi sănătatea societăţii.

„În acest context, prevenţia timpurie devine esenţială, fiind cea mai eficientă metodă de reducere a riscurilor asociate consumului de substanţe, dependenţelor digitale şi altor forme de adicţie comportamentală, prin educaţie, conştientizare şi intervenţie coordonată”, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Cine participă la dezbatere

La eveniment vor participa medici, profesori, specialiști în domeniul adicțiilor, parlamentari din comisiile de specialitate și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de profil.

Vor susţine alocuţiuni:

  • Mirabela Grădinaru;
  • Diana Iancu, Consilier Prezidenţial;
  • Diana Punga, Consilier de Stat Administraţia Prezidenţială;
  • Alexandru Florin Rogobete, Ministrul Sănătăţii;
  • Mihai Dimian, Ministrul Educaţiei şi Cercetării;
  • Irineu Darău, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului;
  • Melania Medeleanu, Fondator Asociaţia Zi de Bine.

De asemenea, în dezbateri vor lua cuvântul medici, profesori și specialiști în domeniul adicțiilor.

19:56 - Lider PSD compară guvernarea cu o „horă mare” și cere o decizie rapidă privind viitorul coaliției
19:45 - Problemele care apar cel mai des după ce te muți într-un apartament nou
19:31 - Călin Georgescu s-a înscris pe o listă selectă, alături de Traian Băsescu și George Simion
19:18 - Metal din spațiu, prelucrat în antichitate. Descoperirea care schimbă perspectivele istorice
19:10 - Mirabela Grădinaru va participa la dezbaterea privind adicțiile la copii și adolescenți
18:59 - Ce reguli se aplică pentru călătoriile cu avionul în Uniunea Europeană când ai bani cash asupra ta

Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale
