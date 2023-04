Mirabela Dauer, dezvăluiri despre iubitul secret. Cine este bărbatul care a înnebunit-o

Mirabela Dauer este una dintre cele mai cunscute artiste din România. Ea și-a construit de-a lungul anilor o carieră de succes, dar în ceea ce privește viața personală cântăreața a înregistrat mai multe eșecuri. Artista a fost căsătorită de două ori. Ea a vorbit recent despre bărbatul pe care l-a iubit cel mai mult. Este vorba de un iubit secret, Tudor, față de care Mirabela Dauer consideră că a greșit foarte mult.

„Cel mai bun bărbat din viața mea nu a fost soțul meu. A fost iubitul meu. Nu am știut eu să mă port. Nu m-am purtat cum trebuia. A fost singura greșeală a vieții mele. Am venit aici să cânt, să fac un album. El era plecat în America, iar eu nu am vrut să rămân în America. S-a spart toată povestea care a durat niște ani. Eu nu am vrut să stau în America”, a dezvăluit Mirabela Dauer.

Când l-a cunoscut Mirabela Dauer pe iubitul secret din America

Artista a mai adăugat că nu își explică cum a putut să îi ceară unui om care era stabilit în Statele Unite să vină în România. „Cât de idioată poți să fii. Normal că s-a spart totul. A fost cel mai minunat om pe care l-am cunoscut în viața mea. Mă diviniza. Un om minunat”, a spus Mirabela Dauer despre fostul ei iubit. Cei doi s-au cunoscut după ce artista trecuse deja prin două mariaje eșuate.

Artista a mai adăugat că a suferit în urma despărțirii, dar mereu s-a gândit că poate într-o zi se vor revedea cu cel pe care l-a considerat „sufletul ei pereche”. În urmă cu ceva timp Mirabela Dauer a aflat că fostul ei iubit a murit. Este pentru prima dată când cântăreața a vorbit despre această relație. „Nu am spus și nu voi mai spune niciodată. Cu Tudor aș fi vrut să mă căsătoresc, dar asta a fost. Păcat că am crescut aici și nu am vrut să părăsesc țara”, a mai spus Mirabela Dauer în timpul podcast-ului lui Mihai Morar „Fain&Simplu”.