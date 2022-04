Minune în Săptămâna Mare! Icoana Maicii Domnului pe care vrea să o atingă toată lumea. Toţi credincioşii au rămas mască

Icoana cu Maica Domnului a fost sculptată chiar de preotul din Iași. Acesta a sființit-o, dar nu a putut să o vândă pentru că avea o crăpătură vizibilă. A lăsat-o în birou, iar a doua zi a găsit icoana intactă.

Icoana miraculoasă

Preotul spune că totul a fost un semn de la Dumnezeu. „Am sculptat foarte multe icoane de-a lungul timpului, încât nu le mai știu nici numărul. Însă, una este specială, este de suflet. Este vorba despre o icoană cu Maica Domnului, cea care pentru mine înseamnă tot. Când am o problemă, și am avut câteva încercări la viața mea, ea m-a ajutat mereu. Icoana nu avea nimic special, pur și simplu așa am simțit să o fac, am rugat pe cineva să o picteze, am sfințit-o, și am zis că o păstrez eu.

Mergând într-o zi pe Bulevardul Ștefan cel Mare, m-am întâlnit cu un ieșean care vinde icoane și i-am dat-o lui să o vândă cu puțin peste 1.000 de lei. El a luat-o și a doua zi mi-a adus-o înapoi că pe icoană a apărut o crăpătură prin care intra degetul. Nu a putut să o vândă, eu am luat-o și am pus-o în birou și am știu că nu am cum să o mai lipesc. Am observat a doua zi că icoana era din nou intactă. Nu mi-a venit să cred și mi-am dat seama că e un semn, o minune, și că icoana aceea nu vrea să plece de la mine. De atunci veghează asupra mea în birou”, a declarat preotul Silviu Manta, potrivit bzi.ro.

Pasionat de sculptură

Preotul Silviu Manta a început să scumpteze de câtn avea 18 ani. El realizează acum și mobilier bisericesc. „La vârsta de 18 ani, când eram student la Teologie, l-am cunoscut pe părintele Dumitru Ciobanu de la care am cunoscut arta sculptatului. A fost un model pentru mine. Petreceam alături de el ore întregi în atelier, până am învățat să lucrez singur. De la el a pornit curiozitatea de a lucra cu dalta. Părintele mi-a fost mentor, nu am făcut cursuri în domeniu și nici el nu avea, sculpta din plăcere.

Prima lucrarea realizată de mine a fost Iconostasul Maicii Domnului, la care am lucrat destul de mult, fiind și începător, dar după au urmat multe alte lucrări. Acum sculptez chiar și catapetesme, mobilier bisericesc și tot ce mi se cere. Mă liniștește să sculptez. Plec de la protopopiat direct la atelier și încep să lucrez, abia după, seara, târziu, ajung acasă”, a mai povestit părintele, potrivit sursei citate.