Politica Ministrul Sănătății, operat în România după ce a fost „expediat” de spitalele din Italia: În avion a început calvarul







Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a mărturisit că nu ar apela la sistemul medical din străinătate, după ce a trecut printr-o experiență negativă într-un spital din Milano, în urma unui accident. El a relatat că a fost lăsat pe o targă timp de câteva ore, fără să primească calmante, deși suferise o politraumă și se afla în stare gravă.

Ministrul Sănătății, experiență cumplită într-un spital din străinătate

Mai mult, medicii italieni i-au pus un diagnostic greșit, care i-ar fi putut pune viața în pericol. În cele din urmă, problemele medicale cauzate de accident au fost rezolvate într-un spital din România.

„Nu, nu m-aş trata pentru că am o experienţă neplăcută apropo de o urgenţă medico-chirurgicală din străinătate şi sunt lămurit”, a spus Alexandru Rogobete, la Digi 24.

În 2022, aflat la Milano pentru a lua parte la un congres de anestezie, ministrul Sănătății a încercat pentru prima dată să se deplaseze cu o trotinetă electrică, experiență care a avut urmări neplăcute.

„Urmarea acestei încercări, am avut un accident prin care am avut o fractură gravă a umărului drept şi am fost dus evident de urgenţă la un spital, luat din stradă şi dus de urgenţă la un spital bun, aş spune eu, din Milano”, a explicat el.

Uitat pe o targă

În urma investigațiilor efectuate, medicii italieni nu au reușit să afle dacă acesta are fracturi. Deși avea dureri cumplite, Alexandru Robogete susține că a fost lăsat să aștepte ore în șir pe targă.

„Nu spun că nu am primit nici măcar un calmant decât după patru ore, şi acela pentru că durerile erau atât de puternice încât cred că am fost auzit din afara spitalului de urlete de durere. Dar investigaţiile şi modul în care am fost tratat pot spune că mi-au pus viaţa în pericol (…)”, a mai spus el.

Ministrul Sănătății, externat a doua zi

Deși nu au efectuat toate procedurile medicale necesare în astfel de cazuri, medicii italieni au stabilit că ar fi vorba despre o luxație.

„A a doua zi am fost externat, spunându-mi-se că este doar o luxaţie şi m-am urcat în avion să vin spre Bucureşti, iar în avion fractura s-a deplasat evident şi a început calvarul”, a afirmat Robogete.

Potrivit acestuia, medicii din România au reușit să găsească soluțiile pentru problemele apărute în urma accidentului de la Milano.

„Am ajuns la Spitalul Militar Central din Bucureşti, unde am suferit o intervenţie chirurgicală de opt ore. Şi o proteză pe care am purtat-o doi ani de zile pentru refacerea umorului şi a articulaţiilor din acea zonă”, a mai spus Rogobete.