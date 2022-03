Ministrul Finanțelor se arată optimist. Așteptările pentru anul 2022. Ce vești le dă românilor

Ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a vorbit despre crizele pe care le traversăm în această perioadă, în contextul conflictului din Ucraina. El a precizat că în acest moment vorbim despre o criză umanitară cu efecte în economie. De asemenea, a mai precizat Adrian Câciu, acum decontăm nota de plată a pandemiei de coronavirus.

Adrian Câciu se așteaptă ca economia să crească în acest an, iar plus-valoarea ar trebui să vină din construcții și din agricultură. Situația din teren îl cam contrazice pe ministrul Finanțelor Publice. Domeniul construcțiilor este afectat foarte grav de creșterea prețurilor la materialele de construcții, iar agricultura s-ar putea confrunta cu o secetă prelungită. Fapt care va avea efecte negative asupra producției agricole.

„Cel mai important pentru România este să aibă stabilitate. Când am preluat mandatul nu eram într-o situație prea fericită. E important să ai stabilitate economică, finaciară. Poate am stat prea mult fără să explic niște lucruri, așteptând ca și ceilalți să facă ce am făcut noi anii trecuți, respectiv să le explice oamenilor ce se întâmplă. Suntem la un moment în care notă de plata a pendemiei începe să fie decontată. (…) Suntem într-o zona în care există un decont din trecut care trebuie plătit de către stat”. a declarat Adrian Câciu, pentru Realitatea Plus.

Războiul încurcă socotelile guvernului

Ministrul de la Finanțe a precizat că lucrurile ar fi fost mult mai simple, iar situația s-ar fi aranjat mult mai bine dacă acest război nu ar fi existat. Aceasta deoarece peste eforturile pe care le fac autoritățle pentru a depăși criza provocată de pandemie, se adaugă și alte cheltuieli legate de conflict.

„Ar fi fost mult mai ușor pentru orice guvern dacă acest conflict (din Ucraina – n.r.) nu ar fi existat. Nu doar pentru România, pentru întrega Europă. Dincolo de cheltuielile pe care trebuie să le faci pentru susținerea valului de refugiați, sunt efecte în lanț care te pun în situația să îți adaptezi întrega politică economică la noile realități”, a mai declarat Adrian Câciu.

Oficialul a mai arătat că economia mondială va avea de suferit foarte grav din cauza acestui conflict, cu atât mai mult cu cât cele două state implicate în conflict erau furnizori importanți e cerele.

„Dincolo de energie – și acum se recunoaște cât de dependentă era Europa de anumite surse de energie și că în timpul în care putea să-și creeze o zonă de confort, nu a făcut-o – sunt și zona de aprovizionare pe combustibil și pe alimente. Jucătorii din acest conflict erau furnizori importanți de cereale. O lipsă a stocului respectiv într-o piață, fie europeană, fie modială, se duce în prețuri”, a mai spus Adrian Câciu.