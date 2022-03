Cât bani cheltuie lunar ministrul Adrian Câciu? Cifrele sunt uluitoare! Întrec coșul de consum al unei familii cu patru copii

După ce a preluat conducerea Ministerului de Finanțe, Adrian Câciu a fost nevoit să renunțe la o parte dintre activitățile pe care le desfășura pe persoană fizică. Ministrul social-democrat a susținut, în cadrul conferinței de presă organizată miercuri, după ședința de Guvern, că nu a mai avut timp să meargă la teatru, din cauza responsabilităților ministeriale.

Adrian Câciu cheltuie lunar 10.000 de lei

Întrebat de jurnaliști câți bani cheltuie lunar, ministrul Adrian Câciu a precizat că suma se ridică la 10.000 de lei, iar asta din cauză că ar avea și anumite credite pe care trebuie să le achite. Cifrele sunt, în mod evident, surprinzătoare, având în vedere că, potrivit datelor Asociației Familii Numeroase, o familie formată din doi adulți și patru copii cheltuie, lunar, 9.100 lei.

„Coșul lunar de cheltuieli al ministrului de finanțe? În jur de 10.000 de lei. Pentru că am și credite”, a fost răspunsul oferit de șeful Ministerului de Finanțe, Adrian Câciu, care a precizat că suma nu a crescut față de perioada când nu era ministru.

„Înainte suma a fost mai mare, eram în privat”

Întrebat dacă cei 10.000 de lei reprezintă doar cheltuielile sale sau dacă din banii cu pricina trăiesc și alte persoane, Adrian Câciu s-a arătat ușor deranjat. „Vreți să vă dau detalii și cu cine locuiesc?”, s-a exprimat ministrul social-democrat.

„Am zis pe o persoană, deci 10.000 pentru mine. Asta este cheltuiala pe care am avut-o și înainte sau chiar a fost mai mare, pentru că atunci când eram în privat câștigam foarte bine”, a spus Adrian Câciu.

De altfel, sumele fabuloase pe care le cheltuie miniștrii români nu mai reprezintă un subiect de noutate. Deși s-a declarat a fi „un om simplu”, liberalul Dan Vîlceanu a spus, în urmă cu câteva luni de zile, că al său coș de consum se ridică tot la suma de 10.000 de lei.

Miniștrii români susțin că sunt oameni „simpli”

„Sunt un om cu nevoi foarte simple. Nu ies foarte des la restaurant.

(Jurnalist: Cât economisiți, dacă nu ne spuneți cât cheltuiți?) Este situație care diferă de la om la om. Când vorbești de bugetul individului e o situație care ține mai degrabă de preferințele individului.

Eu sunt un tip cu nevoie simple. Din momentul în care am intrat în Parlament, am renunțat la toate afacerile mele, am închis toate firmele. Nu am alte venituri în afară de acestea din salariu și chirii, pe care le încasez de la un imobil din Timișoara”, a spus Dan Vîlceanu, precizând ulterior că suma la care i se ridică coșul de consum este de 10.000 de lei.